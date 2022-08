Estúdio se arrepende de uma coisa em relação ao Snyder Cut

O Snyder Cut foi uma febre após ter sido anunciado, mas a Warner Bros. se arrepende de um coisa em relação ao filme.

A campanha dos fãs ao longo dos anos funcionou, e a versão de Zack Snyder da Liga da Justiça foi lançada na HBO Max em 2021.

Mas, a Warner se arrepende de ter lançado o filme no streaming, visto os fãs ficaram contrários à liderança do estúdio na época (via CBR).

Para a Warner, que deu uma chance ao diretor, o lançamento do longa-metragem dividiu muito os fãs, quando os mais fanáticos pelo diretor se tornaram agressivos.

A DC não dará continuidade ao universo criado por Snyder a partir do lançamento do filme, o que gerou polêmicas no ano passado. No entanto, é esperado que o Snyder Cut seja realmente canônico no DCEU, enterrando a versão de 2017.

Mais sobre a Liga da Justiça de Zack Snyder

“Em Liga da Justiça de Zack Snyder, determinado a garantir que o sacrifício final do Superman (Henry Cavill) não fosse em vão, Bruce Wayne (Ben Affleck) alinha forças com Diana Prince (Gal Gadot) com planos de recrutar uma equipe de metahumanos para proteger o mundo de uma ameaça que se aproxima de proporções catastróficas.”

“A tarefa se mostra mais difícil do que Bruce imaginava, já que cada um dos recrutas deve enfrentar os demônios de seu próprio passado para transcender o que os impediu, permitindo que se unissem, finalmente formando uma Liga de heróis sem precedentes.”

Com Zack Snyder podendo terminar seu projeto, Ben Affleck retornou para fazer algumas cenas adicionais. O elenco conta com Gal Gadot, Henry Cavill, Ray Fisher, Ezra Miller, Jason Momoa, entre outros.

Liga da Justiça de Zack Snyder, também chamado de Snyder Cut, está agora disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.