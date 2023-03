Eternos: Diretora comenta se retorna para sequência

A diretora Chloe Zhao, de Eternos, foi questionada em entrevista ao Hollywood Reporter se estaria interessada em fazer a sequência do filme da Marvel.

“Sem comentários”, disse Zhao.

Depois a cineasta comentou sobre a recepção morna de crítica e público ao filme:

“Quando você está na Marvel e lida com um público tão grande, eu realmente valorizo e respeito o fato de cada um de nós ser tão único. É emocionante que sejamos todos tão diferentes e estejamos todos mudando e crescendo. todos os dias. Mas com uma audiência global, é quase impossível deixar todos perfeitamente felizes, e fazer isso é dizer que todos são iguais. Então, acho que inevitavelmente haverá essa [diferença de opinião], e você só tem que permanecer fiel ao tipo de filme que quer fazer, a quem você é e às pessoas com quem está colaborando. Isso é tudo o que você pode fazer, de verdade, e se divertir. Todo o resto está fora de seu controle”, finalizou.

Recentemente, surgiu um boato de que Shang-Chi 2 e Eternos 2 foram adicionados ao calendário de produção da Marvel Studios.

Filme mais popular do Disney+

Surpreendentemente, Eternos foi o filme do MCU mais popular do Disney+ em 2022.

De acordo com dados do instituto Nielsen, Eternos teve 4,236 bilhões de minutos assistidos no streaming e figura em primeiro lugar na lista dos filmes de super-heróis mais vistos.

Eternos faturou US$ 400 milhões de bilheteria, número considerado baixo se comparado com outras produções da Marvel, portanto, a popularidade do filme na plataforma é inesperada.

Eternos ficou em 13º lugar na lista de filmes mais visualizados do Disney+; Encanto (27,416 bilhões de minutos assistidos) lidera o ranking, depois vem Red: Crescer é uma Fera (11,427 bilhões de minutos), Moana (8,629 bilhões de minutos), Abracadabra 2 (5,697 bilhões de minutos), Frozen (5,133 bilhões de minutos), Luca (4,974 bilhões de minutos), Zootopia (4,437 bilhões de minutos) e Viva – A Vida É uma Festa (4,253 bilhões de minutos).

