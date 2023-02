Eu Sou a Lenda 2 é confirmado e é inspirado em The Last of Us

A continuação de Eu Sou a Lenda parece estar, finalmente, saindo do papel. Essa sequência do filme com Will Smith foi confirmada e foi inspirada por The Last of Us.

O astro retornará no elenco, que desta vez também conta com Michael B. Jordan, de Pantera Negra, da Marvel.

“Estamos começando com dois projetos que são divertidos e muito a cara da Warner; a sequência de Eu Sou a Lenda, com Will e Michael B. Jordan, e a sequência de Constantine com Keanu Reeves que Francis Lawrence vai dirigir”, disse o roteirista Akiva Goldsman ao Deadline.

“Ele começará algumas décadas depois do primeiro”, disse Goldsman sobre a sequência de Eu Sou a Lenda. “Estou obcecado com The Last of Us, onde vemos o mundo pós-apocalíptico depois de 20 a 30 anos. Você vê como a Terra recupera o mundo, e há algo bonito na questão de, à medida que o homem se afasta de ser o principal inquilino, o que acontece?”.

“Isso será especialmente visual em Nova York. Eu não sei se eles vão subir o Empire State, mas as possibilidades são infinitas. Nós nos apoiamos no livro original de Matheson, e o final alternativo ao invés do final lançado no filme original”.

Além de astros da sequência de Eu Sou a Lenda, Will Smith e Michael B. Jordan também serão produtores do projeto. O roteiro está sendo desenvolvido por Akiva Goldsman, que trabalhou no primeiro Eu Sou a Lenda.

Até o momento, não há diretor para a sequência de Eu Sou a Lenda. O primeiro longa-metragem teve direção de Francis Lawrence.

Will Smith em Eu Sou a Lenda

Sequência com Will Smith e Michael B. Jordan

Curiosamente, o livro original, escrito por Richard Matheson, nunca teve uma sequência, então o novo projeto para o cinema contará uma história criada totalmente do zero.

Michael B. Jordan está em grande ascensão na carreira, conseguindo grandes papéis.

Ele interpretou o vilão Erik Killmonger em Pantera Negra, da Marvel, e também vive o protagonista de Creed.

Até o momento, não há previsão de lançamento para a sequência de Eu Sou a Lenda, com Will Smith e Michael B. Jordan.

