Evangeline Lilly vai pedir para a Marvel filme solo da Vespa

Evangeline Lilly, a Vespa nos filmes do MCU, vai tentar convencer a Marvel de fazer um filme solo de sua heroína.

“Vou fazer um argumento de que acho que pode ser hora de um filme solo da Vespa”, disse a atriz à Variety durante a première de Homem-Formiga 3. “Nós concordamos? Estamos de acordo?”, brincou ela.

Continua depois da publicidade

Lilly interpretou Hope Van Dyne/Vespa pela primeira vez no primeiro filme do Homem-Formiga, de 2015 e fez uma breve aparição em Vingadores: Ultimato. Este ano, ela divide o status de Vingador com o herói minúsculo da Marvel em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Com sua personagem pouco explorada no MCU, a atriz espera que isso mude com o filme da Vespa:

“Eu realmente quero saber mais sobre isso”, diz ela. “Tudo que aconteceu com ela desde então foi sobre competência e integridade. Mas tem mais nela do que apenas competência e integridade. Quais são as coisas que são perigosas para ela? Quais são os vícios dela? Quais são os lugares que, se você cutucar ela, ela talvez vai de desmoronar ou ir para o lado negro? É nessa direção que eu gostaria de ir”, finalizou.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, pode ter a maior abertura de bilheteria da trilogia. O longa abre a Fase 5 do MCU e tem tudo para ser o filme mais diferente da franquia. O recente trailer do longa mostra os heróis tentando desesperadamente manter o vilão Kang preso no Reino Quântico, em cenas que se parecem com um filme dos Vingadores.

Recentemente, o astro de Homem-Formiga, Paul Rudd, afirmou que Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.