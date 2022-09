Evento DC FanDome é cancelado; veja por quê

A DC FanDome, evento online da Warner totalmente dedicado ao universo DC e iniciado em 2020, não acontecerá este ano.

Especulações sobre o assunto estavam acontecendo nos últimos meses já que nos anos anteriores o evento havia iniciado sua divulgação com até 6 meses de antecedência, o que ainda não havia acontecido em 2022.

Outros fatores que alimentaram o rumor do cancelamento foi a participação em massa da DC em diversos eventos presenciais de terceiros.

Exemplos disso são a Comic-Con International: San Diego, C2E2, and Emerald City Comic Con.

O porquê do cancelamento do DC FanDome

Na Comic Con de San Diego a DC apareceu com diversos painéis sobre suas obras para TV, cinema e vídeo games, além de produtos exclusivos para quem estivesse no evento.

Além disso, eles já são esperados na New York Comic Con em outubro deste ano, e diversos talentos da DC estão indo por conta própria em outros eventos.

Em um pronunciamento sobre o assunto a DC declarou:

“Com o retorno dos eventos presenciais, a Warner Bros. Discovery está animada em poder interagir com nossos fãs ao vivo em diversas comic-con pelo mundo, e não irá realizar a DC FanDome em 2022.”

A curiosidade em torno do evento também se dá pela recente união da Warner Bros. com a Discovery, o chefe da empresa David Zaslav já declarou que o universo DC está no topo da lista de prioridades. Agora é esperar o que virá por aí para a DC nos próximos eventos.

