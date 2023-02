Excluídos: Explicamos o final do suspense da Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o suspense britânico Excluídos está fazendo o maior sucesso na plataforma. O longa se destaca por sua história misteriosa, que culmina em um final impactante. Sendo assim, o que realmente acontece na conclusão de Excluídos na Netflix?

“Uma mulher conseguiu construir meticulosamente uma vida de privilégios. Mas a chegada de dois estranhos à cidade ameaça derrubar esse castelo de cartas”, diz a sinopse oficial de Excluídos na Netflix.

Liderado por Ashley Madekwe (The Umbrella Academy), o elenco de Excluídos conta também com Justin Sallinger (Grant), Samuel Small (Game of Thrones), Maria Almeida (Pretty Red Dress), Bukky Bakray (Rocks) e Jorden Myrie (Dancing in the Dark).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de Excluídos na Netflix; confira! (via Cosmopolitan)

Final explicado de Excluídos – O que acontece com Neve?

No centro da trama de Excluídos está a jornada de Neve, uma mulher que faz de tudo para manter a fachada de sua vida (aparentemente) perfeita.

Toda a trama de Excluídos culmina no baile da caridade organizado pela escola onde a protagonista Neve dá aulas.

No evento, o hit da Netflix revela que, na verdade, os dois estranhos misteriosos são filhos da protagonistas – cujo verdadeiro nome não é Neve, mas sim Cheryl.

Para sua nova família, Neve explica que teve que deixar os filhos (e a antiga vida) para trás para escapar de um parceiro violento e abusivo.

Com o objetivo de consertar os erros do passado, Neve oferece a Carl e Dione uma recompensa de 20 mil libras. Eles fingem aceitar o suborno, mas no final do filme, invadem a casa da protagonista e tomam a família como refém.

Em uma das cenas mais tensas do filme, a dupla insiste em celebrar o aniversário de Dione com toda a família. As coisas ficam ainda mais complicadas quando Carl ameaça Ian – o marido de Neve – com um machete.

O personagem leva Ian à academia da casa, e posteriormente, mata o marido de Neve forçando-o a suportar uma quantidade impossível de peso.

Aí, um entregador chega com a comida e Neve aproveita a oportunidade para fugir. Antes de deixar a casa, ela se olha no espelho, fazendo referência à maneira como o filme começou.

Nesse momento, Carl, Dione e os outros dois filhos de Neve ouvem o distante barulho de uma moto, o que comprova a fuga da protagonista.

Ou seja: Excluídos termina como começou – com Neve fugindo e abandonando todos os filhos, deixando-os, mais uma vez, sem uma mãe.

Junto com Carl e Dione, os outros dois filhos de Neve (ou Cheryl) também se tornam “excluídos”, sem família e sem um lugar para ir.

Em um papo com o site Digital Spy, a atriz Ashley Madekwe, intérprete de Neve, revelou que a cena do espelho não fazia parte do roteiro original.

“Acho que foi um acréscimo importante. Mostrar um pouco da história de origem é essencial”, explicou a atriz.

Excluídos já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

