Excluídos: Suspense chocante conquista os assinantes da Netflix

Produzido na Inglaterra, o suspense Excluídos, recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, tem causado uma forte impressão no público nacional. Além de contar com uma trama surpreendente e cheia de reviravoltas, o filme levanta importantes debates sobre questões sociais.

Excluídos – The Strays, no título original – é um filme britânico escrito e dirigido por Nathaniel Martello-White, em seu primeiro trabalho como cineasta. O longa estreou no Reino Unido em 17 de fevereiro, chegando ao catálogo da Netflix na semana seguinte.

Além de conquistar os assinantes da plataforma, o filme é bem avaliado pela crítica especializada, com 83% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Excluídos, o novo suspense da Netflix; confira!

De que fala a história de Excluídos na Netflix?

Excluídos estreou na Netflix no dia 22 de fevereiro. Atualmente, o filme é o segundo mais assistido da plataforma, perdendo apenas para o thriller de ação Vingança Solitária.

O filme de suspense acompanha a história de Neve, uma mulher que leva uma vida pacata com a família em um subúrbio britânico, e trabalha em uma escola privada de elite.

Porém, quando um estranho casal começa a aparecer em momentos cada vez mais bizarros, Neve começa a questionar sua própria sanidade.

A protagonista até tenta buscar a ajuda da família e dos amigos, mas eles não acreditam no que ela diz.

Sofrendo cada vez mais para diferenciar a paranoia da realidade, Neve embarca em uma intensa jornada psicológica, na qual enfrenta fantasmas do passado e coloca sua própria vida em risco.

“Uma mulher conseguiu construir meticulosamente uma vida de privilégios. Mas a chegada de dois estranhos à cidade ameaça derrubar esse castelo de cartas”, diz a sinopse oficial de Excluídos na Netflix.

Conheça o elenco de Excluídos na Netflix

O elenco de Excluídos é liderado pela atriz britânica Ashley Madekwe no papel da protagonista Neve.

Mais conhecida por sua performance como a detetive Eudora Patch em The Umbrella Academy, e como a bruxa Tituba da série Salem, a atriz também está em produções como Tell Me Your Secrets e Secret Diary of a Call Girl.

Justin Sallinger (Grant), Samuel Small (Game of Thrones) e Maria Almeida (Pretty Red Dress) vivem Ian, Sebastian e Mary, o marido e os filhos de Neve.

O elenco de Excluídos é completado por Bukky Bakray (Rocks) e Jorden Myrie (Dancing in the Dark) como Abigail e Marvin, as duas figuras misteriosas que ameaçam a protagonista.

Excluídos já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

