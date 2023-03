Excluídos terá continuação? Atriz tem algo a dizer sobre isso

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o suspense Excluídos se tornou um grande hit na plataforma, conquistando fãs no mundo inteiro. Quem já conferiu a trama quer saber: a história terá uma continuação? Ashley Madekwe, a protagonista do longa, discutiu o assunto em uma entrevista recente.

“Uma mulher conseguiu construir meticulosamente uma vida de privilégios. Mas a chegada de dois estranhos à cidade ameaça derrubar esse castelo de cartas”, diz a sinopse oficial de Excluídos na Netflix.

Liderado por Ashley Madekwe (The Umbrella Academy), o elenco de Excluídos conta também com Justin Sallinger (Grant), Samuel Small (Game of Thrones), Maria Almeida (Pretty Red Dress), Bukky Bakray (Rocks) e Jorden Myrie (Dancing in the Dark).

Mostramos abaixo o que Ashley Madekwe, a intérprete de Neve em Excluídos, falou sobre a potencial sequência do longa; confira.

Excluídos terá sequência na Netflix?

Antes de mais nada, é importante esclarecer que a Netflix ainda não confirmou uma possível continuação de Excluídos.

Como o filme ainda é uma novidade na plataforma, o streaming ainda tem um bom tempo para definir o destino dessa produção original.

Logo após estrear na Netflix, Excluídos passou a figurar no Top 10 Mundial da plataforma, comprovando assim seus sólidos números de audiência.

Além disso, o surpreendente final de Excluídos também deixa o caminho aberto para uma possível continuação – o que aumenta as expectativas dos fãs.

O que a estrela de Excluídos tem a dizer sobre a sequência?

Na Netflix, Excluídos é protagonizado pela atriz britânica Ashley Madekwe, conhecida por atuar em séries como The Umbrella Academy e Salem.

Em um papo recente com a imprensa, a atriz discutiu a potencial sequência do longa. Como era de se esperar, a estrela preferiu manter o mistério.

“Já discutimos isso no set, e até mesmo começamos a escrever nossa própria continuação, com teorias sobre o que poderia acontecer”, comentou a atriz.

Ashley Madekwe, por outro lado, diz também que o desfecho de Excluídos “se sustenta por si só”, e que por isso, o filme não precisa, necessariamente, de uma continuação.

“É um desfecho poderoso. Pelo menos, eu acho. É um daqueles finais nos quais o público tem que concluir sozinho o que acontecerá em seguida”, explicou a atriz.

A atriz também explicou a atitude da protagonista Neve no final de Excluídos. No desfecho do longa, a personagem abandona a família mais uma vez.

“Acho que, nas duas vezes (no início e no final do filme), ela está se confrontando. Acho que na primeira vez ela está se fortalecendo, se preparando psicologicamente. E na segunda ocasião, acho que ela está se confrontando e se perguntando se ela pode viver com essa escolha uma segunda vez e, no final das contas, Neve sempre se coloca em primeiro lugar”, comentou a estrela.

Você já pode assistir Excluídos na Netflix.

