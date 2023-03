Existe empate no Oscar? Entenda como a votação funciona

Com a cerimônia do Oscar cada vez mais próxima – e marcada por competição acirrada nos bastidores – muita gente se pergunta: existe a possibilidade da votação terminar em empate? Para saber a verdade, a melhor alternativa é conferir o regulamento oficial da premiação cinematográfica.

Em 2023, a cerimônia do Oscar será realizada no dia 12 de março. Pela primeira vez em décadas, o evento não será transmitido no Brasil pela Rede Globo.

Neste ano, as seguintes produções concorrem ao prêmio de Melhor Filme: Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a possibilidade de empate no Oscar; confira se isso já aconteceu!

Votação do Oscar pode terminar em empate?

Sim! A votação do Oscar pode terminar em empate, e na verdade, isso já aconteceu em 6 ocasiões diferentes.

Quando dois concorrentes lideram a votação de uma categoria com a mesma quantidade de votos, ambos levam a estatueta.

O exemplo mais recente ocorreu em 2013, quando os filmes A Hora Mais Escura e 007: Operação Skyfall ganharam o Oscar de Melhor Edição de Som.

Sendo assim, os empates no Oscar são possibilidades reais – mas bastante raras. Em 2013, a categoria de Melhor Edição de Som foi apresentada por Mark Wahlberg, e na hora de ler o resultado, o ator ficou visivelmente confuso.

“E o Oscar vai para… Temos um empate! Não estou brincando: nós realmente temos um empate”, disse o astro.

Paul N.J. Ottosson, o editor de som de A Hora Mais Escura, fez o primeiro discurso, seguido por Per Hallberg e Karen Baker Landers, de Operação Skyfall.

O empate mais famoso do Oscar, por sua vez, aconteceu em 1969, quando Katharine Hepburn e Barbra Streisand (na foto acima) dividiram o prêmio de Melhor Atriz.

Hepburn foi premiada por sua performance como a Rainha Eleanor de Aquitânia no drama histórico O Leão no Inverno.

Já Barbra Streisand, levou o Oscar por sua atuação como a protagonista Fanny Brice no musical Funny Girl: A Garota Genial.

Em 1932, um empate também aconteceu na categoria de Melhor Ator. Na 5ª cerimônia da história do Oscar, Fredric March (O Médico e o Monstro) e Wallace Berry (O Campeão) compartilharam o prêmio.

Os outros três empates do Oscar aconteceram em 1950 (quando So Much for So Little e A Chance to Live levaram o prêmio de Melhor Documentário de Curta Metragem), em 1987 (ano em que This Is All You’ve Got e Down and Out In America ganharam o troféu de Melhor Documentário) e em 1995 (quando Trevor e Franz Kafka’s: It’s a Wonderful Life dividiram a estatueta de Melhor Curta-Metragem).

Será que um empate acontecerá no Oscar de 2023? Se acontecer, deve ser na categoria de Melhor Atriz, na qual Cate Blanchett (Tár) e Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) disputam voto a voto.

A 95ª edição do Oscar, que acontece no dia 12 de março, será transmitida no Brasil pelo canal pago TNT e pela plataforma HBO Max.

