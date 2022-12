Existe um jeito certo de assistir Avatar: O Caminho da Água e é imperdível

Com o primeiro Avatar, James Cameron popularizou novamente o uso do 3D nos cinemas, avançando a tecnologia consideravelmente. Naturalmente, Hollywood deturpou tudo e basicamente usou essa técnica para aumentar o valor dos ingressos. Em Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2), o diretor volta o 3D com maestria, mas há outros elementos usados por Cameron. Com isso, há uma maneira certa de assistir o filme, vamos ver qual é.

Os cinemas em todo o mundo basicamente exibem o filme em três formatos: em 2D, 3D e 3D HFR (alta taxa de quadros por segundo). Esse último é o ideal para assistir Avatar: O Caminho da Água.

HFR basicamente consiste no aumento da taxa de quadros dos tradicionais 24 quadros por segundo (fps) para 48 fps. Na trilogia O Hobbit, o diretor Peter Jackson também faz uso dessa tecnologia, mas tudo fica parecendo um videogame. O longa-metragem de Cameron, no entanto, é outra história.

O diretor utiliza uma taxa de quadros variável para o filme, alternando entre 24 e 48fps nos diálogos, cenas de ação e mais, tudo para servir melhor a narrativa.

Isso é usado em conjunto ao 3D, que garante incrível imersão pela forma como o diretor trabalha a profundidade. De fato, o filme é pensado em 3D, portanto, assistir em 2D é simplesmente ver outro longa-metragem, uma versão piorada de Avatar: O Caminho da Água, que não vai trazer, nem de longe, o mesmo espetáculo visual.

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) já está em exibição nos cinemas.

