Explicamos a cena pós-créditos de Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes já tem algumas sessões especiais em cinemas por todo o Brasil. Por isso, quem for assistir, fique avisado: há uma cena pós-créditos. Vamos mergulhar nela, agora.

O filme tem muitos momentos cômicos, mas uma das melhores piadas é quando Edgin, Holga, Simon e Doric ressuscitam os ancestrais de Holga em uma tentativa de obter informações.

A cena pós-créditos confirma que os cineastas não se esqueceram do esqueleto, que infelizmente foi deixado para trás pelos personagens, deixado sozinho em um cemitério sem esperança de ser feita outra pergunta para que ele pudesse voltar ao seu descanso na morte.

A cena pós-créditos de Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes quebra a quarta parede, já que o esqueleto ressuscitado pede ao público que lhe faça uma pergunta para que ele possa voltar a estar morto.

A cena do interrogatório foi engraçada para começar, e a cena pós-créditos do filme inteligentemente continuou com a piada sem ter que indicar uma continuação.

A trama narra a jornada de um ladrão encantador e um bando improvável de aventureiros que armam um plano épico para recuperar uma relíquia perdida. Mas as coisas vão perigosamente mal quando eles encontram as pessoas erradas. O longa traz o mundo rico e o espírito divertido do lendário jogo de RPG para a tela grande em uma aventura hilária e repleta de ação.

O elenco de Dungeons & Dragons é estrelado por Chris Pine (Mulher-Maravilha) e conta também com Michelle Rodriguez (franquia Velozes e Furiosos), Rege-Jean Page (Bridgerton), Daisy Head (Sombra e Ossos), Justice Smith (Detetive Pikachu), Hugh Grant (Paddington) e Sophia Lillis (It: A Coisa).

Dirigido pela dupla Jonathan Goldstein e John Francis Daley (A Noite do Jogo, Férias Frustradas), o longa começou a ser rodado em maio de 2021.

Dungeons & Dragons é um jogo de RPG que virou uma adaptação para cinema em 2000, mas foi considerado um fracasso tanto na bilheteria, quanto em relação às críticas.

O jogo também deu origem à famosa série de televisão Caverna do Dragão, porém, o novo projeto para cinema não deve seguir a mesma história da série.

O reboot de Dungeons & Dragons tem estreia marcada para 13 de abril nos cinemas, mas já tem algumas sessões especiais em cinemas no Brasil.

