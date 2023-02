Explicamos as cenas pós-créditos de Quantumania

Alerta de spoilers

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania tem duas cenas pós-créditos, ambas com grandes implicações para a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Vamos ver o que cada uma delas indica.

Na cena no meio dos créditos, três variantes de Kang – Immortus Kang, Faraó Rama-Tut e Kang Prime – se reúnem para discutir a morte de Kang, observando como os habitantes do Universo 616 do MCU estão se aproximando do multiverso.

Eles então discutem um ataque, saindo para uma enorme arena revelando uma enorme reunião de centenas de Kangs de todo o multiverso.

Já na cena pós-créditos, Victor Timely, um inventor vitoriano e variante de Kang, está mostrando alguma tecnologia revolucionária de um palco. O Loki de Tom Hiddleston e o Mobius de Owen Wilson estão na plateia, com Loki identificando-o devido a ele se parecer exatamente com Aquele que Permanece.

Jonathan Majors vive Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Quem são as 3 variantes de Kang de Quantumania

A cena do meio dos créditos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania introduz três novas variantes chave de Kang, duas das quais podem ser facilmente identificadas pelas semelhanças com suas contrapartes nos quadrinhos.

Há Immortus Kang, reconhecível pelo capacete clássico, e o faraó Rama-Tut. O terceiro Kang, de aparência futurista, não tem uma correspondência óbvia dos quadrinhos, então ele provavelmente é uma versão redesenhada de uma variante conhecida de Kang – como Kang Prime – ou um personagem completamente novo.

Em termos das variantes Kang conhecidas, Rama-Tut foi o primeiro introduzido na Marvel Comics em 1961 como um faraó egípcio e vilão do Quarteto Fantástico.

Quando a Primeira Família da Marvel viajou de volta no tempo, eles conheceram – e derrotaram – o viajante no tempo que havia usado sua tecnologia futurista para se tornar um governante do Egito.

Immortus, ao contrário de outras variantes de Kang, é menos propenso à violência e mais à manipulação. Nos quadrinhos, Immortus trabalha com os Guardiões do Tempo contra outras versões de si mesmo, embora ele ainda seja um antagonista dos Vingadores e do Quarteto Fantástico.

Aspectos de Immortus foram usados em Aquele que Permanece, da primeira temporada de Loki, mas a versão da série do personagem não foi uma adaptação direta.

Jonathan Majors como Kang, o Conquistador

O que é o Conselho de Kangs?

A cena do meio dos créditos de Quantumania introduzindo Immortus, Rama-Tut e a terceira variante Kang também revela efetivamente o Conselho de Kangs, embora esse nome nunca seja usado.

Nos quadrinhos, o Conselho de Kangs é liderado pelo Kang Prime, que enganou Immortus para eliminar todas as outras variantes de Kang em todo o multiverso.

O final da primeira temporada de Loki essencialmente fez uma inversão desse enredo, com Loki e Sylvie matando o Kang que estava mantendo a linha do tempo sob controle, liberando suas variantes no multiverso. Isso preparou o terreno para que todos esses novos Kangs fossem introduzidos.

Quanto ao Conselho de Kangs, na cena dos créditos finais de Quantumania, Immortus é posicionado como o líder, o que muda um pouco a dinâmica do grupo.

Não há Kang Prime – a menos que o Kang de aparência futurista seja uma versão redesenhada ou ele seja na verdade outro personagem. Como resultado, esse Conselho de Kangs será diferente dos quadrinhos.

Em termos de suas motivações, eles parecem estar focados em preservar seus respectivos reinos através do multiverso. Desde que o Homem-Formiga derrotou Kang, o Conquistador, no entanto, eles reconhecem ele e os Vingadores como uma ameaça, o que configura o maior conflito da Fase 5.

Victor Timely: A cena pós-créditos explicada

A cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania introduz outra variante de Kang: Victor Timely.

Ele é apresentado em um palco no que parece ser o início dos anos 1900, fazendo uma apresentação. Nos quadrinhos, Victor Timely é um inventor, que funda uma cidade em Wisconsin e a nomeia em homenagem a si mesmo.

Esta variante de Kang se torna o prefeito da cidade, mas usa seus avanços tecnológicos, que ele trouxe do futuro, para estabelecer as bases para ajudá-lo na sua conquista mais tarde na linha do tempo. No entanto, Victor Timely também é um disfarce de Kang Prime.

À medida que a cena pós-créditos de Quantumania continua, é revelado que Loki e Mobius estão sentados na multidão da apresentação de Victor Timely. Loki confirma que Victor é o homem que ele teme, embora Mobius seja cético no início.

Isso leva diretamente à 2ª temporada de Loki, que sem dúvida verá Loki e a AVT rastreando versões de Kang ao longo do multiverso.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em exibição nos cinemas. Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

