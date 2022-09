Explicamos o desfecho de Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final

Lançado originalmente em junho de 2022, Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final se tornou um enorme sucesso entre os assinantes brasileiros da Netflix. No Top 10 da plataforma, o filme tem dado o que falar nas redes sociais. Os espectadores querem saber: qual é o verdadeiro sentido do desfecho? E como termina a história dos Irmãos Elric?

“Acompanhe a última missão da jornada épica dos irmãos Elric: enfrentar uma ameaça nacional de outro mundo”, afirma a sinopse oficial de Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco de Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final é liderado por Ryosuke Yamada (como Edward Elric), Dean Fujioka (como Roy Mustang), Tsubasa Honda (como Winry Rockbell) e Yuki Hayashi (como Alphonse Elric).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final na Netflix, de acordo com informações do site ReadySteadyCut.

Saiba o que acontece no desfecho de Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final

Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final – o último filme da franquia live-action baseada nos mangás de Hiromu Arakawa – estreou na Netflix em 24 de setembro de 2022 (sábado).

O longa não demorou a garantir posições de destaque no Top 10 do streaming. Até o fechamento desta matéria, o filme figura em quinto lugar, superando sucessos como Dolittle e As Branquelas.

Mas afinal: o que acontece no final de Fullmetal Alchemist: A Alquimia Final? O longa oferece um final bastante satisfatório à jornada dos Irmãos Elric.

No desfecho de A Alquimia Final, o protagonista Edward enfrenta uma terrível ameaça mágica que assume o corpo de Inveja.

O personagem é obrigado a lutar contra diversos inimigos, e ao mesmo tempo, controlar o espírito que vive dentro de seu corpo.

No longa, os espectadores lidam com a morte de vários personagens importantes. Um dos momentos mais tristes do filme acontece na despedida de Alphonse – cuja última cena arrancou lágrimas até dos fãs mais durões.

Em meio ao desfecho, Edward finalmente reconhece o pai e decide protagonizar uma última transmutação.

Após passar por um intenso processo mágico, ele é levado a outro Reino. Lá, ele vê o Portal da Verdade, e o espírito do local informa que todos os humanos têm o poder de realizar trocas alquímicas.

Com isso, Edward planeja reverter sua forma para a de um humano comum, sem poderes especiais.

Segundo o site ReadySteadyCut, o filme termina com Edward refletindo sobre sua vida e relacionamentos. No desfecho da história, o personagem entende que a vida é muito mais do que, simplesmente, ser um “grande alquimista”.

Fullmetal Alchemist: A Última Alquimia está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.