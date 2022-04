Explicamos o final chocante de 365 Dias: Hoje

365 Dias: Hoje finalmente chegou ao catálogo da Netflix, mas atenção: esse texto contem spoilers!

O filme erótico é uma sequência de 365 Dias, de 2020. A franquia de romance e drama polonês é baseado na trilogia literária de Blanka Lipińska. Por sua história repleta de cenas quentes e mafiosos, o filme se tornou um assunto polêmico, mas ainda faz muito sucesso.

Nesta nova fase da história, chamada 365 Dias: Hoje, a Netflix continua a mostrar o romance entre Laura e Massimo, começando com o casamento dos protagonistas.

A lua de mel é interrompida por uma revelação do passado de Massimo, e os problemas continuam conforme Laura começa a se aproximar do jardineiro Nacho.

Confira o que rolou neste filme:

Resumindo 365 Dias: Hoje

Antes do casamento, Laura conta a Olga, sua melhor amiga, que estava grávida, mas perdeu o bebê durante o acidente. Laura se recusa a cumprir todas as exigências de Massimo, que não mudou em nada após o casamento. Enquanto isso, Olga e Domenico, o novo braço direito de Massimo, se aproximam e ficam noivos.

A história complicada fica ainda pior quando Laura pega Massimo em momentos quentes com sua ex, Anna. Ela deixa a festa de Natal e se encontra com Nacho, o jardineiro, que a leva até a casa de seu pai na Espanha, e lá passam a ficar mais íntimos.

Massimo, por sua vez, tenta recuar de Anna e diz que ela é culpada pelo sumiço de Laura. O filme então revela que não foi com Massimo que Anna estava transando, e sim com Adriano, um irmão gêmeo que Laura desconhece.

365 Days Part 2 CR: Karolina Grabowska/Netflix

O final de 365 Dias: Hoje

Nacho revela para Laura que ele é filho de Don Fernando Matos, o chefe da máfia local e rival da família de Massimo, dando ainda mais reviravoltas a história.

Don Matos quer usar Laura para convencer Massimo a passar o controle da família ao seu irmão gêmeo, que ele considera mais fácil de controlar, mas Massimo se recusa, já que Adriano foi o responsável pela morte de seu pai.

Laura é então levada pelo guarda-costas errado, e Massimo e Nacho a encontram como refém de Adriano. Anna está ao lado do “gêmeo do mal” e dá um tiro em Laura. Como vingança, Nacho atira em Anna, enquanto Massimo atira em Adriano.

O final, no entanto, não deixa muito certo quem morreu e quem não. A teoria é que Anna e Adriano foram mortos no confronto, mas Laura deve estar viva, já que um terceiro filme está a caminho.

365 Dias: Hoje já está disponível na Netflix.