Explicamos o final chocante de Primeira Morte, da Netflix

A vampira Juliette (Sarah Catherine Hook) e a caçadora Calliope (Imani Lewis) vivem um romance turbulento enquanto buscam por suas respectivas primeiras vítimas em Primeira Morte, novo filme da Netflix com muita morte e traição.

A sinopse oficial divulgada pela plataforma de streaming descreve o longa-metragem: “A primeira vez a gente nunca esquece. A jovem vampira Juliette decide qual será sua primeira vítima: Calliope, uma garota nova na cidade. Mas para a surpresa de Juliette, Calliope é uma caçadora de vampiros, e ambas percebem que nenhuma delas será uma presa fácil. Matar poderá ser difícil, mas se apaixonar será muito fácil…”

Continua depois da publicidade

A primeira temporada de Primeira Morte foi lançada hoje, 08 de junho, no catálogo da Netflix.

Se perdeu no final? Confira a explicação após o trailer!

Entenda a história de Primeira Morte

Ao contrário de sua família de vampiros, Juliette tem lutado contra os instintos de se alimentar de sangue humano, mas fica difícil continuar evitando seu destino após o primeiro beijo com Calliope, que vem de uma linhagem de caçadores de vampiros.

Mesmo após atingir a vampira com uma estaca, o romance entre as duas sobrevive — para a preocupação de ambas famílias, que continuam se odiando conforme os vampiros fazem novas vítimas e os caçadores formam um grupo de vigilantes.

Theo, irmão de Calliope, luta contra as memórias da morte de sua mãe biológica. Procurando pelo assassino, se une à irmã de Juliette, Elinor (Gracie Dzienny), mas é acidentalmente esfaqueado por seu irmão Apollo.

Theo é dado como morto, mas sobrevive… ou ao menos quase isso.

Entenda o final de Primeira Morte

Juliette encontra Theo sangrando e implorando para viver. Ela então tenta dar a ele uma morte honrosa, mas acaba o transformando em vampiro. É muito difícil para a família de caçadores aceitar que seu filho se tornou um vampiro, e o pai de Theo, Jack, não se importa em matá-lo para honrar sua palavra como caçador. Talia ajuda Theo a escapar.

Enquanto isso, Juliette e Elinor brigam. Isso a leva a conspirar com Oliver (Dylan McNamara), dando a ele a chave do depósito de Elinor que contém todas as carteiras de motorista de suas vítimas. Com as devidas evidências, a polícia prende Elinor. No entanto, a ação de Juliette custa a ela seu relacionamento com Calliope.

O encerramento deixa aberta a possibilidade para uma segunda temporada que pode explorar mais do relacionamento complicado entre Juliope e Calliette. Nada foi confirmado pela Netflix até o momento.

As informações são do Digital Spy.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.