Explicamos o final de Avatar: O Caminho da Água

Já em cartaz nos cinemas brasileiros, Avatar: O Caminho da Água não demorou a conquistar o público nacional. O filme tem tudo para repetir o sucesso da trama original e garantir uma das maiores bilheterias do ano. Enquanto isso, o povo quer saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho de Avatar 2?

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Continua depois da publicidade

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conclusão de Avatar: O Caminho da Água nos cinemas; confira. (via Dexerto)

Final explicado de Avatar 2 – O que acontece com Jake e Neytiri?

No final de Avatar: O Caminho da Água, Quaritch (o personagem de Stephen Lang) e seu esquadrão de combatentes da RDA invadem as praias do Clã Metkayina.

Em um primeiro momento, os líderes hesitam em se envolver na guerra, mas quando os RDA assassinam um Tulkun – considerado irmão espiritual dos Na’vi – o povo parte em busca de vingança.

Os filhos de Jake e Neytiri, a partir daí, tentam encontrar o Tulkun desaparecido, que havia sido atingido por um dardo localizador e deixado para morrer. Os herdeiros do clã conseguem libertar o personagem, mas neste momento, acabam capturados por Quaritch, jogados em uma grande rede de pesca e amarrados à popa do barco.

O Tulkun, então, vê Lo’ak debaixo d’água. Enraivecida, a “baleia” oferece aos combatentes da RDA o “tratamento Free Willy”: a criatura emerge da água e cai em cima do barco, esmagando a maioria dos ocupantes.

Scoresby, o terrível baleeiro, tem os braços arrancados por seu próprio arpão explosivo, em uma das cenas mais satisfatórias do filme.

Os filhos de Jake e Neytiri conseguem escapar, e em seguida, o protagonista enfrenta Quatrich em uma luta eletrizante. Enquanto isso, Neteyam leva um tiro, e morre tentando ajudar Lo’ak a se libertar.

Quando Neytiri chora pela morte do filho, Quaritch oferece a Jake a mesma opção: sua vida pela sobrevivência das filhas.

Jake, então, consegue encontrar Tuk, mas Quaritch segura uma faca no pescoço de Kiri. Neytiri, como retribuição, mata todos os soldados da RDA. A personagem de Zoe Saldana também marca o peito de Spider com sua lâmina.

Eventualmente, Jake consegue derrotar Quaritch, aparentemente matando o vilão debaixo d’água. Porém, o protagonista acaba preso no ambiente subaquático, e se não fosse pelo auxílio de Lo’ak, teria morrido lá mesmo.

Kiri, então, usa seus poderes para invocar os brilhantes vaga-lumes subaquáticos, que encontram Neytiri e Tuk e salvam os personagens.

É aí que acontece a última reviravolta do filme: Quaritch, na verdade, não morreu! Spider encontra o vilão em convulsão e decide salvá-lo. O personagem, a partir daí, voa sozinho, provavelmente de volta à base da RDA.

“Toda a energia é emprestada”, como diz a mitologia de Avatar. O filme termina com o funeral de Neteyam e os tentáculos dourados da restinga o abraçando amigavelmente.

Jake e Neytiri, então, são recebidos como integrantes do clã Metkayina. Nesse momento, a câmera dá um close no rosto de Jake e o filme termina – assim como o primeiro Avatar.

Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.