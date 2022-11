Explicamos o final de Herói da Liberdade, na Netflix

Baseado em uma história real, Herói da Liberdade conquistou o público brasileiro na Netflix. Logo após estrear, o filme passou a figurar entre as produções mais assistidas da plataforma, superando alguns dos maiores hits das últimas semanas. Quem já conferiu a trama quer saber: o que realmente acontece no desfecho?

“A Guerra Civil se aproxima. Shields Green, o “Imperador”, foge da escravidão e luta para chegar ao norte dos EUA, com destino a Harpers Ferry”, afirma a sinopse oficial de Herói da Liberdade na Netflix.

Continua depois da publicidade

Liderado por Dayo Okeniyi (Jogos Vorazes), o elenco de Herói da Liberdade conta com Naturi Naughton (Power), Kat Graham (The Vampire Diaries), Harry Lennix (Batman vs. Superman) e James Cromwell (American Horror Story).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Herói da Liberdade na Netflix; confira.

Final explicado de Herói da Liberdade – O que acontece com Shields Green?

Um dos eventos mais importantes de Herói da Liberdade acontece na metade do filme, quando Delores – a personagem de Kat Graham – mata Truesdale e liberta Shields, que assume a responsabilidade pelo assassinato.

Eventualmente, Shields conhece Rufus Kelly, um jovem ladrão de bancos. Perseguidos por McCabe e seus capangas, os personagens participam de uma ousada fuga.

No entanto, Rufus é atingido e acaba morrendo. Nesse momento, Shields é obrigado a fugir mais uma vez, pegando sua arma e indo ao encontro de Levi Coffin, um abolicionista Quaker. Lá, o protagonista finalmente arruma dinheiro para comprar a alforria do filho.

Porém, após o ressurgimento de McCabe, Shields decide viajar para Maryland – onde finalmente encontra os abolicionistas John Brown e Frederick Douglass, que se preparavam para o ataque ao arsenal de Harpers Ferry.

Na cena mais importante do filme, Shields aceita se juntar ao grupo e lutar pelo fim da escravidão nos Estados Unidos.

Shields, Brown e os outros abolicionistas conseguem tomar Harpers Ferry, mas as forças do Coronel Robert E. Lee, eventualmente, reconquistam o local. A batalha sangrenta termina com a morte de vários seguidores de Brown.

Quando Shields tenta escapar a cavalo, McCabe consegue atingí-lo com um tiro. O protagonista encontra refúgio em uma igreja, mas os homens de McCabe não demoram a encontrá-lo.

Em um tiroteio, Shields sobe até o pináculo. Seguido por McCabe, ele explode a igreja e salta no rio em mais um escape ousado.

Finalmente, o abolicionista Levi Coffin compra a liberdade de Tommy e leva o garoto de encontro ao pai.

Herói da Liberdade termina em 1890, com o filho do Imperador escrevendo um livro sobre o pai e levando o rascunho para um editor.

O final de Herói da Liberdade, heroico e surpreendente, muda o desfecho da história real de Shields Green.

Na vida real, Shields Green foi capturado e executado após a Batalha de Harpers Ferry. Cerca de 1,6 mil pessoas presenciaram o enforcamento do herói.

Até hoje, Shields Green é considerado um dos mártires da Guerra da Secessão. Você já pode conferir Herói da Liberdade na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.