Explicamos o final de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Alerta de spoilers

O final de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) tem grandes implicações para os personagens principais do filme, Kang, o Conquistador, e o MCU. Vamos mergulhar nos acontecimentos do filme e no seu desfecho.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania revela que Kang construiu um império dentro do Reino Quântico do MCU depois de destruir inúmeras linhas do tempo e matar diversas variantes dos Vingadores.

Contra todas as probabilidades, o Homem-Formiga e seus aliados conseguem parar Kang, o Conquistador, antes que ele tenha a chance de escapar para o universo 616 do MCU.

No entanto, a derrota do vilão pode ser apenas a calmaria antes da tempestade, e Scott Lang já suspeita disso.

Jonathan Majors como Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Como Kang é derrotado em Homem-Formiga e Vespa: Quantumania

Kang, o Conquistador, é um vilão quase imbatível. Ele é poderoso o suficiente para destruir linhas do tempo inteiras e derrotar os Vingadores de outras realidades.

No entanto, Kang sabota seus próprios esforços, subestimando seus oponentes. Depois de ganhar vantagem sobre o Homem-Formiga e sua família, Kang deixa a maioria deles para morrer enquanto captura Janet van Dyne.

Cassie Lang rapidamente reúne os revolucionários do Reino Quântico, enquanto o Homem-Formiga e a Vespa destroem o império de Kang e tentam quebrar seu motor Multiversal.

Então, é a vez de Hank Pym virar a maré. Pym e seu exército de formigas altamente inteligentes – que caíram no Reino Quântico ao lado do Homem-Formiga e família – dominam os escudos de Kang.

Os maus-tratos de Kang a MODOK voltam para mordê-lo, quando Cassie convence MODOK a se revoltar, e em um sacrifício heroico, MODOK explode as defesas de Kang.

Os heróis escapam de volta para a Terra, mas como Kang quase faz o mesmo, Scott Lang explode o motor Multiversal, aparentemente se aprisionando no Reino Quântico com Kang. Felizmente, a Vespa retorna e atira Kang de volta em sua própria máquina.

Se Kang morre ou é enviado para um universo diferente no Multiverso do MCU é incerto.

Cassie Lang e Scott Lang em Homem-Formiga 3

O que o dispositivo do Reino Quântico de Cassie Lang significa para o MCU

Os eventos de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania acontecem por causa do dispositivo do Reino Quântico de Cassie Lang, que ela descreve como um equivalente quântico ao telescópio Hubble.

O dispositivo de Cassie envia sinais para o Reino Quântico e os interpreta, permitindo que ela dê uma olhada no universo microscópico sem ter que entrar nele. No entanto, o primeiro sinal que ela envia é recebido por Kang, o Conquistador, que o usa para sugar a família de Lang para o Reino Quântico.

Com a tecnologia que Kang deixa para trás, é possível criar uma maneira segura de viajar entre os Reinos e evitar ficar preso no Reino Quântico por períodos indefinidos de tempo.

Mas se o Homem-Formiga e os Vingadores desejassem viajar pelo Multiverso do MCU eles precisariam do conhecimento de Kang de dimensões alternativas para transformar o dispositivo de Cassie em uma máquina de portal Multiversal.

Por enquanto, o dispositivo de Cassie parece apenas conceder acesso ao Reino Quântico, o que pode ser útil se os Vingadores precisarem escapar de seu universo.

O que acontece no Reino Quântico

Depois de ajudar a derrotar Kang, os Combatentes da Liberdade do Reino Quântico agora são capazes de reconstruir o império de Kang em uma sociedade utópica possivelmente liderada por Jentorra, Quaz e Veb.

Eles podem aproveitar a tecnologia de Kang e criar seus próprios mecanismos de defesa para impedir que futuros invasores assumam o controle, e eles certamente estarão prontos para ajudar a Família Formiga se algum dia retornarem ao Reino Quântico.

Traidores como o Krylar de Bill Murray, por outro lado, provavelmente serão julgados por sua traição.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em exibição nos cinemas. Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

