Explicamos o final de Lar dos Esquecidos na Netflix

Sucesso na Netflix, Lar dos Esquecidos conquistou o público brasileiro com uma trama assustadora, inusitada e repleta de reviravoltas. Quem já conferiu o filme de terror quer saber: afinal de contas, qual é o verdadeiro significado do desfecho? E, ainda mais importante: o que acontece com os idosos?

“Uma mulher volta para sua cidade natal com os dois filhos por conta do casamento da irmã, mas a festa é interrompida por idosos com sede de sangue”, afirma a sinopse oficial de Lar dos Esquecidos na Netflix.

Criada por Andy Fetscher, essa produção alemã é protagonizada por Melika Foroutan, a vencedora do Prêmio Hessian de Televisão. O elenco do longa conta também com Stephan Luca e Anna Unterberger.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final de Lar dos Esquecidos na Netflix; confira. (via LeisureByte).

O que acontece no final de Lar dos Esquecidos?

No terceiro ato da trama de Lar dos Esquecidos, após perderem Lukas, Ella, Noah e Laura conseguem escapar por um antigo túnel que liga as residências da propriedade.

Infelizmente, enquanto percorrem as passagens estreitas, Ella é capturada e eventualmente morta. Os irmãos, dessa forma, são forçados a fugir sem ela.

Com a ausência dos pais, Noah e Laura tentam chegar à praia e encontrar Alex. Porém, deixando a casa, os irmãos se deparam com o avô Aike e com outros idoso – que não demora a tentar matar Laura.

Encarando a morte iminente da neta, Aike consegue deixar o transe e atirar no outro idoso. Aí, os três fogem para a praia, onde encontram o barco de Alex.

Alex hesita em ajudar Aike, mas com o tempo, acaba confiando no idoso. À medida que o avô conforta o neto traumatizado, Laura volta o olhar para a praia e vê todos os velhos da cidade observando o barco. Nesse momento, Lar dos Esquecidos chega ao fim.

Qual é o verdadeiro significado do final de Lar dos Esquecidos?

Toda a trama do filme de terror funciona como uma metáfora para a maneira como a sociedade trata os idosos.

Em seu argumento original, o filme aborda conceitos como o desespero da velhice e o medo de ser “deixado para trás” em um mundo cada vez mais tecnológico.

Os idosos da cidade querem respeito, mas nessa sociedade moderna, são reduzidos a figuras inertes, presas em uma suja e desolada casa de repouso.

“Lar dos Esquecidos quer que honremos nossos entes queridos idosos e cuidemos para que eles sejam bem tratados. O filme nos lembra constantemente que, um dia, nós assumiremos o lugar daqueles a quem não prestamos atenção”, conclui o site Leisure Byte.

Sendo assim, os idosos de Lar dos Esquecidos não são zumbis, mas sim pessoas revoltadas com anos de negligência, maus tratos e descaso.

O filme alemão Lar dos Esquecidos está disponível na Netflix.

