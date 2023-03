Explicamos o final de Luther: O Cair da Noite

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Luther: O Cair da Noite é uma continuação direta da série britânica de mesmo nome, exibida entre 2010 e 2019. O filme traz, mais uma vez, Idris Elba como o detetive John Luther. Dado o grande sucesso do longa na plataforma, o público quer saber: o que realmente acontece no final?

“Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Luther foge da prisão em busca de um serial killer”, diz a sinopse oficial de Luther: O Cair da Noite, na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de Idris Elba (Esquadrão Suicida) no papel principal, o elenco de Luther: O Cair da Noite conta com Cynthia Erivo (Harriet), Andy Serkis (O Senhor dos Anéis), Dermot Crowley (O Milagre) e Hattie Morahan (A Bússola de Ouro) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de Luther: O Cair da Noite na Netflix; confira! (via RadioTimes)

Final explicado de Luther: O Cair da Noite – O que acontece com o serial killer?

Durante todo o decorrer de Luther: O Cair da Noite, o serial killer David Robey, interpretado por Andy Serkis, provoca o protagonista com seus assassinatos.

O vilão também chantageia a agente de contra-espionagem Odette Raine, vivida por Cynthia Erivo, obrigando-a a levá-lo de volta para seu covil na Escandinávia, onde ele mantém a filha da personagem como refém.

Nesse covil, Robey constrói uma Sala Vermelha na qual protagoniza terríveis “shows” para seus fiéis (e sádicos) seguidores – que ganham a oportunidade de votar sobre a maneira como o serial killer mata as várias pessoas que havia sequestrado.

Em uma transmissão ao vivo, Robey manda Raine e Luther torturar um ao outro. Para proteger a filha, Raine aceita as ordens do maníaco.

John Luther, por sua vez, se recusa a cumprir as ordens do serial killer, e em vez disso, diz aos espectadores que eles estão sendo rastreados pela polícia. Aí, para a frustração do assassino, a maior parte do público desliga suas telas.

Temendo a chegada das autoridades, Robey tenta escapar, mas é claro, é perseguido por Luther. Enquanto isso, Raine e a filha permanecem presas no covil, que pega fogo após o confronto.

Eventualmente, Luther entra em luta corporal com Robey, e no final da batalha, consegue prender o arqui-inimigo debaixo de um lago congelado – onde também estão os corpos das vítimas do serial killer.

Luther, então, consegue salvar Raine e a filha do covil. Em uma das últimas cenas do longa, os personagens são resgatados por um helicóptero.

Quem recruta Luther em O Cair da Noite?

Apesar da conclusão satisfatória da trama de Robey, Luther: O Cair da Noite não termina por aí.

Após ser resgatado, Luther recobra a consciência em uma sala misteriosa, e logo depois, vários veículos oficiais chegam ao local.

Luther, então, é convidado a entrar em um dos veículos por um homem trajado de terno – que diz a ele que “um novo trabalho o espera”.

O filme, dessa forma, dá a entender que, após os eventos de Cair da Noite, Luther é recrutado pelo serviço secreto. Com isso, o longa deixa o caminho aberto para uma possível continuação.

Luther: O Cair da Noite está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.