Explicamos o final de Melanie: A Última Esperança na Netflix

Lançado originalmente em 2016, Melanie: A Última Esperança se tornou um fenômeno mundial na Netflix. O longa não demorou a conquistar o público brasileiro, figurando em posições de destaque no Top 10. No entanto, muitos espectadores terminaram o filme confusos. Afinal de contas, qual é o verdadeiro significado do final dessa história de zumbis?

“Um fungo que transforma as pessoas em zumbis assola a humanidade, e a cura pode estar nas mãos de uma jovem zumbi evoluída que foge com um grupo de sobreviventes”, afirma a sinopse oficial de Melanie: A Última Esperança.

Além dos assinantes da Netflix, Melanie: A Última Esperança ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem 85% de aprovação.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de Melanie: A Última Esperança na Netflix; confira (via ScreenRant).

Final explicado de Melanie: A Última Esperança – Dra. Caldwell consegue encontrar a cura?

Durante toda a trama de Melanie: A Última Esperança, a Dra. Caldwell encara Melanie como a chave para a cura.

Momentos antes da personagem de Glenn Close começar a dissecar a garota, uma horda de Famintos invade o laboratório. No desfecho, Melanie (quase) aceita colocar a própria vida em jogo para salvar a humanidade.

No entanto, em seus últimos minutos, Melanie decide fugir. A pesquisadora tenta perseguir Melanie, mas é capturada e morta por um grupo de Famintos. Após a morte da personagem, tudo indica que a cura nunca será encontrada.

Por que Helen é poupada?

No decorrer de Melanie: A Última Esperança, a personagem titular é muito maltratada pelos humanos. Helen, por outro lado, representa a principal exceção.

A personagem de Gemma Arterton sempre trata Melanie com respeito, carinho e até mesmo admiração. A maioria dos humanos enxerga os Famintos como monstros, ou espécimes para experimentos.

Helen, por sua vez, vê os infectados como pessoas doentes. Por isso, Melanie decide salvar Helen enquanto incendeia a torre com as unidades contaminadas.

O filme termina com Helen sozinha, mas perfeitamente segura, em um laboratório selado. A personagem continua a dar aulas para a nova geração, mostrando que a humanidade, no final das contas, não está perdida.

Qual é o verdadeiro significado do final de Melanie: A Última Esperança

Assim como os melhores filmes e séries de zumbis, Melanie: A Última Esperança é uma metáfora de sobrevivência e espírito humano.

As pessoas mostram quem verdadeiramente são quando se veem confrontadas por circunstâncias terríveis, e o filme de terror comprova esse fato.

É por isso que os humanos mal-intencionados não sobrevivem. Apenas as pessoas que têm coração puro conseguem enxergar além das aparências, e assim, escapar dos perigos.

“Melanie: A Última Esperança também adota uma reviravolta interessante. No filme, o mundo fica melhor com os zumbis do que com os humanos. Às vezes, começar de novo é tudo que as pessoas podem fazer”, conclui a análise do Screen Rant.

Melanie: A Última Esperança está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli