Explicamos o final de O Desconhecido na Netflix

Ousado, surpreendente e cheio de reviravoltas, O Desconhecido virou hit na Netflix. O filme de suspense se destaca por sua trama imprevisível, onde tudo pode acontecer. Por isso, o público quer saber: o que realmente acontece no desfecho do longa? E, ainda mais importante: qual é o significado da conclusão?

“Um policial disfarçado constrói uma conexão intensa com um suspeito de assassinato para ganhar a confiança dele e conseguir uma confissão”, afirma a sinopse oficial de O Desconhecido na Netflix.

O elenco do longa é liderado por Joel Edgerton (de Star Wars) e Sean Harris (The Borgias). O filme também conta com Jada Alberts (Wentworth), Matthew Sunderland (Out of the Blue) e o músico Jeff Lang.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho surpreendente de O Desconhecido na Netflix; confira. (via LeisureByte).

Entenda o final de O Desconhecido na Netflix

No final de O Desconhecido, Henry faz uma confissão exaltada para Paul enquanto a polícia grava tudo.

À medida que os investigadores comemoram a descoberta da verdade, Mark encontra mais pistas sobre o incidente.

Henry, então, mostra como matou o garotinho. O personagem confessa ter estrangulado o pequeno James até a morte. Ele também garante não ter deixado evidências para trás.

Os policiais convencem Henry a levá-los à cena do crime, com o objetivo de conferir se o assassino realmente estava falando a verdade.

Enquanto isso, os dirigentes da polícia marcam uma reunião para definir a prisão de Henry pelo assassinato do garoto. A única evidência é a confissão gravada – que vale lembrar, foi obtida de maneira ilegal.

À medida que os policiais continuam a discussão, os outros personagens do filme de suspense chegam à cena do crime.

Henry mostra para Mark onde sequestrou o garoto e o local onde suas roupas foram escondidas. O personagem, então, exibe o lugar onde James foi enterrado, e aí, um time de policiais surge para prendê-lo.

Chocado, Henry nega todas as acusações. A mídia começa a cobrir o caso, enquanto o departamento forense da polícia vasculha toda a floresta em busca dos vestígios de James.

Mark também ajuda na investigação, e nesse momento, vê a família de James chorando. Ao descobrir o que realmente aconteceu com o garoto, o personagem oferece um desfecho trágico, mas confirmado, para os familiares de James.

Emocionado, Mark não consegue esquecer de sua amizade com Henry. A equipe forense finalmente encontra as evidências, provando assim que Henry realmente matou James.

O protagonista Mark, dessa forma, termina a história devastado, sem entender os limites entre sua relação com Henry e sua ética profissional.

Como o filme de suspense traz um desfecho completo para a história de Mark e Henry, tudo indica que O Desconhecido não terá continuação.

O Desconhecido está disponível na Netflix.

