Explicamos o final de O Enfermeiro da Noite na Netflix

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, O Enfermeiro da Noite não demorou a conquistar a posição principal do Top 10 – superando alguns dos maiores sucessos da plataforma. Quem já conferiu o filme com Jessica Chastain e Eddie Redmayne quer saber: qual é o verdadeiro significado do desfecho? E o que aconteceu com Charles?

“Uma enfermeira sobrecarregada faz amizade com um novo colega no trabalho. Até que uma morte inesperada a faz enxergá-lo de outra forma”, afirma a sinopse oficial de O Enfermeiro da Noite.

Além de Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye) e Eddie Redmayne (Animais Fantásticos), o elenco de O Enfermeiro da Noite conta com Malik Yoba (Designated Survivor), Nnamdi Asomugha (Leverage), Noah Emmerich (The Americans) e Kim Dickens (Fear the Walking Dead).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o sinistro desfecho de O Enfermeiro da Noite na Netflix; confira. (via ReadySteadyCut).

Entenda o final de O Enfermeiro da Noite

No final de O Enfermeiro da Noite, os policiais tentam extrair a confissão de Charlie. No entanto, é Amy que convence o amigo a assumir a responsabilidade por seus crimes.

Charlie confessa os assassinatos, mas não consegue lembrar o nome das vítimas – exceto Ana Martinez, Douglas Stevenson e Kelly Anderson.

Finalmente, Amy faz a pergunta que não quer calar: por que Charles matou os pacientes?

“Eles não me impediram”, responde o serial killer.

Na última cena de O Enfermeiro da Noite, o matador aparece na prisão. O epílogo do filme revela que Charles confessou o assassinato de 29 pacientes.

Porém, o número total de vítimas continua envolto em mistério. Segundo o diretor Tobias Lindholm, Charles pode ter matado mais de 400 pacientes.

Na vida real, o serial killer nunca revelou as motivações dos assassinatos. Condenado a 18 penas perpétuas consecutivas, Charles Cullen continua preso na Penitenciária Estadual de Nova Jérsei. Atualmente, o assassino tem 62 anos.

O grande mistério de O Enfermeiro da Noite, dessa forma, não é o destino de Charles, mas sim os motivos que levaram o assassino a matar os pacientes.

Alguns especialistas acreditam que a intenção de Charles era apenas abreviar o sofrimento de pacientes com doenças terminais.

No entanto, o livro “The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder” (O Bom Enfermeiro: Uma História Real de Medicina, Loucura e Assassinato) levanta algumas contradições.

Nem todas as vítimas de Charles Cullen eram pacientes em estado terminal – algumas morreram após serem internadas com lesões superficiais.

A protagonista Amy também é inspirada em uma pessoa real. Foi ela quem começou a investigar as mortes misteriosas, e a partir dos registros do hospital, desconfiar dos atos de Charles.

O Enfermeiro da Noite está disponível na Netflix.

