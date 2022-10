Explicamos o final de O Telefone do Sr. Harrigan

Baseado em um conto de Stephen King, O Telefone do Sr. Harrigan abriu com chave de ouro a programação de Halloween da Netflix. Menos de 24 horas após a estreia, o longa já figura no Top 10 da plataforma. Quem já conferiu a assustadora trama do longa quer saber: qual é o verdadeiro significado do final?

“Um garoto e um bilionário têm em comum o gosto pelos livros e pelo primeiro iPhone. Mas, depois da morte do idoso, a misteriosa conexão deles se recusa a terminar.”, afirma a sinopse oficial de O Telefone do Sr. Harrigan na Netflix.

O Telefone do Sr. Harrigan tem Jaeden Martell (It: A Coisa) e Donald Sutherland (Jogos Vorazes) nos papéis principais. Kirby Howell-Baptiste (Sandman) e Rahul Kohli (A Maldição da Mansão Bly) completam o elenco.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de O Telefone do Sr. Harrigan na Netflix (via ReadySteadyCut).

O que acontece no final de O Telefone do Sr. Harrigan?

A trama de O Telefone do Sr. Harrigan começa a pegar fogo após o funeral do personagem titular, quando Craig coloca o celular no caixão.

Voltando à escola, Craig é, mais uma vez, vítima de bullying. Após ser espancado no baile, ele decide ligar para o telefone do Sr. Harrigan (que vale lembrar, foi enterrado junto com o idoso).

Logo depois, Kenny, o garoto que havia agredido Craig, é encontrado morto. Eventualmente, o protagonista supera o trauma e consegue uma bolsa de estudos em um colégio de Boston.

À medida que Craig começa a levar uma vida relativamente normal, sua professora preferida morre em um trágico acidente de carro. Revoltado, Craig liga para o Sr. Harrigan e deseja a morte de Dean, o responsável pelo acidente.

Dean (aparentemente) comete suicídio na cadeia, o que leva Craig a entrar em pânico. Sua intenção com o Sr. Harrigan era apenas desabafar, não provocar a morte de uma pessoa.

Consumido pela culpa, o personagem de Jaeden Martell decide cortar relações com o Sr. Harrigan de uma vez por todas. Mas antes disso, ela visita o túmulo do amigo e pede desculpas por seus horríveis pedidos.

Craig também entende o que o Sr. Harrigan tentava dizer com sua misteriosa mensagem. “C C C S T”, provavelmente, significa “Craig, stop” (Craig, pare).

Uma questão importante termina em aberto: o Sr. Harrigan tentou parar os pedidos de Craig para conservar sua própria energia, ou para salvar a alma do amigo?

Independente dos motivos, Craig encerra o filme jogando seu antigo telefone no lago. O espírito do Sr. Harrigan permanece no coração do jovem, assim como as memórias que o ajudaram a formar sua própria identidade.

Dessa maneira, Craig desiste de perturbar o véu que separa os vivos dos mortos e passa a levar uma vida comum, sem a ajuda do sobrenatural.

O Telefone do Sr. Harrigan está disponível na Netflix.

