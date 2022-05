Explicamos o retorno de Iceman em Top Gun: Maverick

Contém spoilers

Tom Cruise retorna como Pete “Maverick” Mitchell em Top Gun: Maverick (Top Gun 2), assim como Val Kilmer como Tom “Iceman” Kazansky.

Em Top Gun – Ases Indomáveis, os dois personagens tinham uma grande rivalidade, embora não chegassem a se odiar.

Em Top Gun: Maverick (Top Gun 2), eles estão juntos novamente, mas não por muito tempo. A participação de Val Kilmer como Iceman não é muito grande, mas é bastante importante e emocionante.

A volta de Val Kilmer como Iceman

O enredo de Top Gun: Maverick (Top Gun 2) revela que Tom “Iceman” Kazansky se tornou almirante da Marinha dos Estados Unidos e líder da Frota do Pacífico.

Ele é o responsável por convidar Pete “Maverick” Mitchell para se tornar o mentor dos novos pilotos da Top Gun.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) indica que os dois personagens permaneceram amigos por todos esses anos, com Iceman constantemente livrando Maverick de problemas, já que o personagem de Tom Cruise nunca mudou muito de comportamento.

Em uma cena, Maverick visita Iceman em sua casa, querendo expressar a sua relutância em se tornar instrutor da Top Gun.

A esposa de Iceman conta para Maverick que o seu câncer havia retornado. Como consequência disso, o personagem de Val Kilmer conversa por meio de um computador, convencendo Maverick a aceitar o seu papel na Top Gun.

Tragicamente, um pouco depois disso no enredo, é revelado que Iceman morreu. Maverick aparece no funeral, assim como os outros recrutas da Top Gun.

Para entender por que a participação de Val Kilmer em Top Gun: Maverick (Top Gun 2) aconteceu dessa forma, é preciso um pouco de contexto.

Acontece que, na vida real, Val Kilmer realmente teve uma batalha contra um câncer de garganta. Ele conseguiu se livrar do câncer com sucesso, mas os procedimentos realizados em sua traqueia fizeram com que o ator, agora, não tenha mais voz.

Por um tempo, Val Kilmer só conseguia se alimentar por meio de um tubo de alimentação. Felizmente, essa parte parece ter passado.

Em resumo, a condição de Val Kilmer teve que ser adaptada para Top Gun: Maverick (Top Gun 2). Eles parecem ter encontrado uma boa maneira de fazer isso, com Iceman ainda tendo um papel crucial no enredo, embora apareça por pouco tempo.

Top Gun: Maverick (Top Gun 2) está em cartaz nos cinemas.

