Explicamos o tocante final de Procura-se Gonker na Netflix

Sucesso da Netflix, Procura-se Gonker arranca lágrimas até mesmo dos espectadores mais durões da plataforma! Por isso, este emocionante filme de drama já figura há vários dias no Top 10 do streaming. Sendo assim, os fãs querem saber: o que realmente acontece com o cãozinho no final de Procura-se Gonker?

“Quando o amado cãozinho de uma família se perde na floresta, seus donos partem em uma incrível jornada para salvá-lo”, afirma a sinopse oficial de Procura-se Gonker na Netflix.

Liderado por Rob Lowe (Parks and Recreation), o elenco de Procura-se Gonker conta com Kimberly Williams-Paisley (O Pai da Noiva) e Johnny Berchtold (Gaslit).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o emocionante final de Procura-se Gonker na Netflix; confira!

Final explicado de Procura-se Gonker – O que acontece com o cachorro?

Atualmente, Procura-se Gonker está no segundo lugar do Top 10 da Netflix, perdendo para Um Lugar Silencioso 2, mas superando hits como O Pálido Olho Azul e Colombiana: Em Busca de Vingança.

O sucesso do filme pode ser explicado por sua trama tocante, que emociona, principalmente os “pais de pets”.

Para entender o desfecho do filme, é importante lembrar que, no início de Procura-se Gonker, o cachorrinho titular é diagnosticado com a Doença de Addison, e passa a depender de uma injeção mensal para continuar vivo.

Depois que o cachorro some na floresta, a família Marshall faz de tudo para encontrá-lo, e eventualmente, chama a atenção dos jornais locais, que divulgam a história de Gonker e torcem para o retorno do cãozinho – que morreria em três semanas se não tomasse a próxima injeção.

Ao mesmo tempo, em meio aos intensos esforços de busca na floresta, a saúde do jovem Fielding também piora. O personagem se recusa a comer, quase não dorme, e fica cada vez mais fraco com o passar dos dias.

Nesse momento, a família Marshall recebe uma ligação sobre um cachorro com Doença de Addison que é encontrado em um canil.

Infelizmente, ao chegar ao local, os Marshall percebem que o cãozinho encontrado não é Gonker. Percebendo a saúde deteriorada do filho, John também decide encerrar as buscas e levar Fielding de volta para casa.

Aí, eles recebem outra ligação sobre Gonker e, dessa vez, conseguem encontrar o cachorrinho! Assim que vê Fielding, o cão corre em direção do jovem, em uma das cenas mais emocionantes do longa.

Em uma última reviravolta, Fielding passa mal e, ao ser internado no hospital, é diagnosticado com colite ulcerativa. O personagem passa por uma operação de emergência, que felizmente, é bem sucedida.

Procura-se Gonker, dessa forma, termina com um tom otimista, mostrando Gonker junto com Fielding enquanto o jovem se recupera no hospital.

O drama Procura-se Gonker está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.