Fã trailer de O Homem de Aço 2 imagina como filme do Superman poderia ser

O Superman de Henry Cavill é adorado por muitos fãs, mas o astro não está mais envolvido na DC, cancelando assim O Homem de Aço 2. No entanto, um fã fez um trailer do longa, imaginando como ele poderia ser.

Apesar de um novo filme do Superman estar em desenvolvimento, grande parte do público gostaria de ver uma sequência de O Homem de Aço.

Continua depois da publicidade

O canal Screen Culture, continuando com a cena pós-créditos de Adão Negro, surpreendeu ao usar isso para criar seu trailer. Neste trailer de fã, é imaginado que os personagens irão se enfrentar (via ScreenRant).

Há diversas cenas de O Homem de Aço, Batman vs Superman: A Origem da Justiça, Adão Negro, e até Liga da Justiça, a versão de 2017.

Veja o fã trailer, abaixo.

Um novo filme do Superman está em desenvolvimento

Sem Cavill no papel e com a vaga de um ator em aberto, o Superman terá um novo filme na DC Studios e será prioridade no cinema.

O novo longa-metragem está sendo escrito por James Gunn, chefe da DC Studios e também diretor de O Esquadrão Suicida e Pacificador.

Gunn revelou ser um grande fã de Superman: O Filme, estrelado por Christopher Reeve e que é considerado por muitos o melhor filme do herói.

A história do novo projeto vai seguir um Clark Kent mais jovem, algo como foi em O Homem de Aço, mas ele já estará trabalhando no Planeta Diário. No filme de Zack Snyder, Clark morava em Smallville e depois se mudou para Metropolis.

Por enquanto, não há maiores detalhes sobre o longa-metragem do Superman, o primeiro projeto anunciado da DC Studios até o momento.

Os filmes do Superman estão disponíveis na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.