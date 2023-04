Famoso meme é recriado em trailers de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

A Sony Pictures divulgou dois novos trailers de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, a sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso.

A prévia mostra a recriação, com inúmeras variantes do Homem-Aranha, do famoso meme de um apontando para o outro.

Continua depois da publicidade

Este trailer mostra mais dos vários personagens que serão apresentados no filme, bem como alguns trechos dos personagens favoritos que retornam.

Veja os novos trailers de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, abaixo.

Mais sobre Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Por enquanto, os detalhes da trama de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso são escassos. No entanto, sabe-se que o longa vai envolver o Homem-Aranha 2099, com voz de Oscar Isaac.

Essa versão do Homem-Aranha já tinha aparecido na cena pós-créditos de Homem-Aranha no Aranhaverso. Portanto, não é bem uma surpresa que ele esteja de volta.

A direção de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller. Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson e Hailee Steinfeld.

A animação Homem-Aranha no Aranhaverso teve lançamento em 2018. Foi aclamada pela crítica e pelo público, chegando a levar o Oscar de Melhor Animação.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia nos cinemas em 1º de junho.

