Fantasma e CIA: Filme da Netflix com astros da Marvel ganha trailer

O novo filme com os astros da Marvel, Fantasma e CIA, teve seu primeiro trailer divulgado pela Netflix.

Com Anthony Mackie, o novo Capitão América, e David Harbour, o Guardião Vermelho estrelando o longa, a produção vai focar em um fantasma.

O trailer mostra uma família recomeçando do zero em uma nova casa, que é conhecida como Casa da Morte por ser assombrada (via ScreenRant).

Porém, a casa é assombrada por um fantasma, que acaba ficando famoso após ter um vídeo publicado na Internet. Agora, todos querem conhecer o fantasma Ernest, enquanto a CIA tenta capturá-lo.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Fantasma e CIA

“A família de Kevin viraliza ao descobrir que um fantasma chamado Ernest assombra sua nova casa. Mas, quando Kevin ajuda Ernest a investigar o passado, todos viram alvos da CIA”, diz a sinopse.

O filme conta com a direção e roteiro de Christopher Landon, conhecido por A Morte Te Dá Parabéns 1 e 2.

Anthony Mackie, David Harbour e Jennifer Coolidge são as estrelas principais. Tig Notaro, Faith Ford, Niles Fitch e Tom Bower completam o elenco.

Fantasma e CIA estreia no dia 24 de fevereiro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.