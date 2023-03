Fantasma e Cia usa Stranger Things para sua melhor reviravolta

Sucesso na Netflix, o filme de comédia Fantasma e CIA se destaca por seu elenco de estrelas, que conta com Anthony Mackie (Falcão e o Soldado Invernal) e David Harbour (Stranger Things). O filme, inclusive, utiliza o papel de Harbour em Stranger Things para criar sua melhor reviravolta.

“Após descobrir um fantasma com um passado obscuro em sua casa, uma família viraliza na internet e se torna alvo de uma agência do governo”, diz a sinopse de Fantasma e CIA na Netflix.

Junto com Anthony Mackie e David Harbour, o elenco de Fantasma e CIA conta também com Tig Notaro (Na Sua Casa ou Na Minha?), Jennifer Coolidge (The White Lotus) e Erica Ash (Survivor’s Remorse).

Mostramos abaixo como Fantasma e CIA usa Stranger Things para criar sua maior reviravolta na Netflix; confira.

Fantasma e CIA tem conexão com Stranger Things na Netflix

Fantasma e CIA conta com uma trama divertida e emocionante – e a conexão do filme com Stranger Things deixa tudo ainda mais legal.

Na trama de Fantasma e CIA, o adolescente Kevin vira amigo do falecido Randy após se mudar para uma casa assombrada pelo fantasma.

Quebrando o clichê dos filmes sobrenaturais, ao invés de fugir de Randy, Kevin ajuda o fantasma a recuperar as memórias de sua vida.

Como Randy não consegue falar, pouco se sabe sobre o que aconteceu antes de sua morte. Uma das maiores reviravoltas do longa traça interessantes paralelos entre Randy e Jim Hopper, interpretado por David Harbour em Stranger Things – e essas conexões vão muito além do fato dos personagens serem vividos pelo mesmo ator.

Primeiramente, é importante esclarecer que Fantasma e CIA não é ambientado no mesmo universo de Stranger Things. Por outro lado, o personagem de David Harbour é muito semelhante ao Hopper da série teen.

O desfecho de Fantasma e CIA revela que, em vida, Randy tinha uma filha pequena, e que ela foi tirada dele, o que resultou na morte do personagem nas mãos do verdadeiro Ernest.

Em Stranger Things, Hopper também tem uma história de origem semelhante, envolvendo uma filha pequena que, na série da Netflix, morre de câncer.

Tanto Hopper e Randy perdem a filha, o que deixa as história dos personagens, mesmo em lados opostos da vida e da morte, ainda mais trágicas.

Randy e Hopper também compartilham outro paralelo interessante: ambos os personagens ganham uma segunda chance na paternidade: Hopper com Eleven e Randy com os adolescentes que protagonizam Fantasma e CIA.

No final de Fantasma e CIA, Randy consegue resolver sua história ao reencontrar a filha (já adulta). Com isso, ele se liberta do plano terreno e consegue passar para o outro lado.

Fantasma e CIA e Stranger Things estão disponíveis na Netflix.

