Faroeste brutal deixa assinantes da Netflix arrepiados

Protagonizado por Mads Mikkelsen, o faroeste A Salvação tem feito grande sucesso na Netflix. O longa conquista fãs com uma mistura de drama, ação e suspense, em uma trama chocante, violenta e cheia de reviravoltas. Mas atenção: a história brutal do longa não é para quem tem o coração fraco.

A Salvação chegou aos cinemas em 2014. O filme dinamarquês é uma produção de Kristian Levring, com roteiro de Anders Thomas Jensen.

Em seu lançamento original, A Salvação conquistou o coração da crítica especializada, com 72% de aprovação no Rotten Tomatoes. Agora, o longa repete esse sucesso no catálogo brasileiro da Netflix.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama surpreendente e o elenco de estrelas de A Salvação.

Conheça a história chocante de A Salvação

A Salvação faz parte do subgênero de neo-Western, marcado por filmes como Cowboys & Aliens, Vingança e Castigo e Terra Sem Lei, que também faz sucesso na Netflix.

“Neste faroeste, um imigrante dinamarquês se vinga da morte da mulher e do filho e acaba se tornando alvo de um perigoso criminoso”, afirma a sinopse oficial de A Salvação.

A trama de A Salvação começa em 1870, no Velho-Oeste Americano. Jon Jensen, um imigrante dinamarquês, sofre com a morte da mulher e do filho, sequestrados por um brutal criminoso.

Jon consegue se vingar do assassino – mas a vingança representa apenas o início de sua jornada.

Após matar o responsável pela morte da mulher e filho, Jon descobre que o criminoso era o irmão de Henry Delarue, um poderoso coronel que domina a região com mãos de ferro.

O antagonista Henry decide pagar a morte do irmão na mesma moeda, embarcando em um violento frenesi em busca do responsável.

Temendo as represálias de Henry, os moradores da pequena cidade também ficam contra Jon.

Dessa forma, o protagonista de A Salvação não enfrenta apenas Henry e seus capangas – mas também a cidade inteira.

Elenco de A Salvação tem astro da Marvel e Harry Potter

Como citamos acima, o elenco de A Salvação é liderado por Mads Mikkelsen.

O ator dinamarquês é famoso por sua performance como o vilão Kaecilius em Doutor Estranho e Gellert Grindelwald na franquia Animais Fantásticos, parte da saga Harry Potter.

Nanna Øland Fabricius e Toke Lars Bjarke vivem Marie e Kresten, a esposa e o filho de Jon.

Eva Green – de filmes como 007: Casino Royale e séries como Penny Dreadful – vive Madeleine, a cunhada muda do vilão Henry Delarue.

Mikael Persbrandt, o Jakob de Sex Education, interpreta Peter, o irmão de John.

O antagonista Henry Delarue, por sua vez, é interpretado por Jeffrey Dean Morgan, o Negan da série The Walking Dead.

O elenco de Salvação conta também com Eric Cantona (Ulysses e Mona), Douglas Henshall (Primeval), Michael Raymond-James (True Blood), Jonathan Pryce (Game of Thrones) e Alex Arnold (Skins).

A Salvação está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.