Fãs acham que Harry Styles cuspiu em astro de Mulher-Maravilha

A internet está vindo a baixo com um vídeo onde Harry Styles dispara um cuspe em seu companheiro de elenco Chris Pine durante uma exibição do filme Não se Preocupe Querida, no Festival Internacional de Cinema de Veneza.

As imagens mostram Styles chegando em seu lugar ao lado do outro ator na estreia do filme. Mas antes de sentar ele aparentemente cospe em Pine, que fica olhando pra baixo, para de aplaudir e começa a rir de uma forma constrangida.

Continua depois da publicidade

Olivia Wilde, diretora do filme e namorada de Harry, está sentada do outro lado de Chris e parece perceber o ocorrido, enquanto o ex-One Direction está totalmente tranquilo.

Em resposta ao vídeo, os fãs no Twitter estão com seus melhores investigadores no caso. Mas enquanto não temos nenhuma declaração dos envolvidos podemos nos divertir com os memes.

Confira o vídeo e alguns dos memes:

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Os comentários do Twitter

Uma internauta comentou: “Daqui alguns anos, as pessoas vão perguntar umas as outras ‘Onde estavam na noite em que Harry Styles cuspiu em Chris Pine'”

Outro postou uma foto do rapper 50 Cent dormindo e outra de um cientista e brincou: “Eu fazendo a pesquisa para meus trabalhos da faculdade versus eu analisando as imagens da cuspida de Harry Styles em Chris Pine”

Mais um fã postou imagens do ocorrido e comentou: “Alguém precisa começar uma investigação apurada sobre o que aconteceu naquele set de Não se Preocupe Querida… O que significa Harry Styles cuspindo em Chris Pine em REDE NACIONAL?”

Outro fã comparou uma cena da série Seinfeld com a investigação da cuspida de Harry Styles.

Enquanto outro fã postou um print de The Sims com a mãe no computador e um bebê pegando fogo do lado, e escreveu “Agora não querido, a mamãe está tentando ver se Harry Styles realmente cuspiu no Chris Pine”

“Você viu isso? Harry Styles cuspiu um Chris pine, é, é verdade. Pessoas estão dissecando as imagens procurando por um segundo cuspidor mas aparentemente só veio de ‘One Direction'” brincou outro usuário do Twitter.

Sobre o autor Redação