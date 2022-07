Fãs criticam filme caro da Netflix com astros da Marvel e de Stranger Things

Depois de um prejuízo de bilhões de dólares, demissão de funcionários e perda constante de assinantes, muita gente imaginou que a Netflix entraria em um regime de contenção de gastos. Porém, o anúncio do filme Electric State – protagonizado por astros da Marvel e Stranger Things – provou que a estratégia da plataforma é bem diferente.

Ao confirmar a produção do novo longa, um dos mais caros de sua história, a Netflix provocou uma grande polêmica nas redes sociais.

Para fãs e assinantes, a plataforma está investindo seu orçamento no lugar. Além disso, muita gente criticou a escolha do elenco e a temática do longa, vista como clichê, desnecessária e pouco original.

Mostramos abaixo algumas das reações de fãs, assinantes e especialistas nas redes sociais; confira abaixo.

Produção com atores do MCU e Stranger Things causa controvérsia na Netflix

Recentemente, a Netflix revelou que o vindouro Electric State custará 200 milhões de dólares.

O filme, dessa forma, entra para a lista de produções mais caras da história da Netflix – junto com longas como Alerta Vermelho, O Irlandês e Esquadrão 6.

Produzido por Joe e Anthony Russo – os diretores de Vingadores: Ultimato – Electric State ainda não tem previsão de estreia.

A plataforma confirmou que as gravações do longa começam em outubro de 2022, em Atlanta, Georgia.

Um dos grandes trunfos do longa é seu elenco. Electric State será protagonizado por Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, e Chris Pratt, o Senhor das Estrelas dos filmes da Marvel.

“A história gira em torno de uma adolescente órfã (Brown) que atravessa os Estados Unidos acompanhada de um gentil e misterioso robô, e um andarilho excêntrico em busca de seu irmão mais novo”, afirma a sinopse oficial do longa.

Assinantes da Netflix não gostaram de Electric State

Nas redes sociais, o anúncio provocou grande polêmica. Uma boa parte dos assinantes desaprovou o novo projeto da Netflix. Veja abaixo algumas reações:

“Um péssimo filme de dragões, um longa com Chris Pratt, todos projetos da Netflix. Sem filmes de drama ou papéis aclamados. Millie, você quer uma carreira?”, comentou um espectador, fazendo referência aos projetos recentes de Millie Bobby Brown.

Uma boa parte das críticas envolve a escalação de Chris Pratt – visto por muitos espectadores como “o pior Chris” da Marvel.

“Finalmente temos a chance de conferir uma história de Simon Stålenhag. Mas é um projeto da Netflix com Chris Pratt. O universo dos livros de Simon é muito bonito, com uma rica mitologia. A atuação do Chris não tem essa vibe, e a Netflix não aguenta um projeto tão importante”, comentou outro fã.

“Não é que eu não goste do Chris Pratt, mas ele está em TUDO recentemente! Estou cansada de vê-lo em todos os lugares. Às vezes, é legal ver novos rostos. É como o Adam Sandler ou o Dwayne Johnson”, escreveu uma assinante da Netflix.

“Nunca ouvi falar de um filme que eu gostaria de assistir menos”, brincou outro espectador.

“A Millie merece projetos independentes e aplausos em festivais de cinema. Não Chris Pratt e o milionésimo filme que a Netflix a obriga a fazer”, comentou outra assinante.

Electric State ainda não tem previsão de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir as 4 temporadas de Stranger Things na plataforma. Veja abaixo as reações originais.

