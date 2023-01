Fãs da DC querem que a Warner venda o Snyderverso para a Netflix

Atualmente, o Snyderverso – o universo de Zack Snyder nos filmes da DC – passa por um dos momentos mais conturbados de sua história, marcado pela demissão de atores queridos, cancelamento de projetos já anunciados e muita polêmica nos bastidores. Por isso, muitos fãs da DC exigem que a Warner venda esse universo compartilhado para a Netflix.

É importante lembrar que, em outubro de 2022, A DC Studios (a nova divisão fundada pela Warner para substituir a DC Films) escolheu o cineasta James Gunn e o produtor Peter Safran como os novos CEOs.

Essa importante alteração na liderança do DCEU aconteceu na mesma época de uma das maiores controvérsias da DC: o cancelamento de Batgirl mesmo com o filme em estágios finais de produção.

Nesse cenário complexo, explicamos abaixo por que os fãs da DC querem que o Snyderverso seja vendido para a Netflix; confira!

Fãs da DC querem ver o Snyderverso na Netflix

O cineasta Zack Snyder conquistou fãs no mundo inteiro por comandar a primeira fase do DCEU, com filmes como Batman vs Superman e Liga da Justiça.

Conhecida como uma das mais escandalosas da internet, a fan-base de Zack Snyder ainda não desistiu do sonho do Snyderverso.

Os fãs do diretor, por exemplo, após uma longa e árdua campanha nas redes sociais, garantiram o lançamento da “Liga da Justiça de Zack Snyder”. O corte do cineasta, com mais de 4 horas de duração, chegou ao catálogo do HBO Max em 2021.

Mais recentemente, incomodados pelas mudanças nos bastidores da DC Films, os fãs de Zack Snyder começaram um novo movimento nas redes sociais, com a hashtag #SellSnyderVerseToNetflix (Venda o Snyderverso para a Netflix).

Segundo os integrantes do movimento, o lançamento da Liga da Justiça de Zack Snyder prova que ações em redes sociais podem resultar em mudanças reais.

Com a nova hashtag, o objetivo dos fãs de Zack Snyder é convencer a Marvel a vender o Snyderverso para a Netflix.

O Snyderverso em questão seria formado pelo lançamento do corte de David Ayer em O Esquadrão Suicida e a produção de dois outros filmes da Liga da Justiça.

“Se James Gunn e David Zaslav (o CEO da Warner + Discovery) não quiserem ganhar dinheiro com a DC, o problema é deles! No mínimo, eles devem agir de maneira honrada e permitir que o Zack Snyder conclua sua visão na Netflix”, comenta uma das postagens.

Infelizmente para os fãs da DC, o pedido é bastante irreal. A Warner e a Netflix são empresas concorrentes, e mesmo sem a intenção de produzir filmes do Snyderverso, a Warner não tem motivos para ceder uma propriedade tão lucrativa à plataforma.

E não é só isso: o relacionamento entre a Warner e a Netflix azedou ainda mais nos últimos meses. David Zaslav, supostamente, não está satisfeito com os termos de pagamento da plataforma, que só paga seus produtores de 18 a 24 meses após a realização dos projetos.

Como resultado, a Warner Bros parou de ceder séries e filmes para a Netflix. Logo, os fãs da DC podem abandonar a esperança: o Snyderverso não será vendido para a plataforma.

Enquanto isso, os fãs de Zack Snyder podem conferir os filmes do DCEU no HBO Max.

