Fãs da Marvel não conseguem decidir qual o vilão mais esquecido do MCU

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) já introduziu alguns vilões bem marcantes, como Thanos e Loki, mas há inúmeros outros que a maioria sequer se lembra do nome. Não por acaso, os fãs não conseguem se decidir qual o inimigo mais esquecível do MCU.

O problema surge, é claro, pela estrutura dos filmes da Marvel e também pela abordagem mais cômica dos longas-metragens.

Cada filme traz um vilão diferente – à exceção de Thanos, por exemplo – e eles têm muito pouco tempo em tela. Dessa forma, mesmo atores de mais calibre, como Jeff Bridges, ou Mads Mikkelsen, não têm tanto espaço para brilhar.

Dito isso, um nome que muitas vezes é citado quando o assunto é o vilão mais esquecido do MCU é Malekith, interpretado por Christopher Eccleston em Thor: O Mundo Sombrio.

Um fã (via WGTC), no entanto, apontou que ele não pode ser o mais esquecido, justamente porque todo mundo cita ele quando estamos dentro desse tema. Surgem, portanto, outros candidatos à mente.

Outros vilões esquecidos

Yonn-Rog, de Jude Law, é outro que aparece regularmente, o que é justo quando ele não traz muito para a mesa.

Da mesma forma, nenhuma lista de vilões do MCU está completa sem Darren Cross de Corey Stoll de Homem-Formiga, com os ClanDestines da Ms. Marvel marcando as mais recentes adições à essa conversa.

As coisas ficaram um pouco mais acaloradas em outros lugares, com os entusiastas do MCU se envolvendo em um debate sobre se Kro dos Eternos era realmente um vilão, ou apenas uma máquina de exposição para dar credibilidade aos Deviantes e sua agenda, dada sua capacidade de falar.

Vale, no entanto, lembrar que o verdadeiro vilão de Eternos é Ikaris, que consegue se destacar no filme, apesar de também não chegar ao nível de um Loki ou Thanos.

Em todo caso, a tendência da Marvel em introduzir vilões esquecíveis não deve sumir tão cedo. A esperança é que Kang prove ser alguém memorável.

