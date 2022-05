Fãs da Netflix estão distraídos com um detalhe do filme De Volta ao Baile

Sucesso na Netflix, De Volta ao Baile já é o Número 1 no Top 10 de vários países – incluindo o Brasil. Com uma história hilária – relativamente emocionante – o filme é garantia de risadas para fãs do mundo todo. Entretanto, um detalhe especial causou uma enorme distração em muitos espectadores. Será que você percebeu?

“Após ficar em coma durante 20 anos por causa de uma acrobacia que deu errado, uma mulher quer viver seu sonho do ensino médio: ser a rainha do baile”, afirma a sinopse oficial de De Volta ao Baile na Netflix.

Protagonizado por Rebel Wilson (A Escolha Perfeita), o filme conta também com Sam Richardson (Veep), Mary Holland (Alguém Avisa?) e Justin Hartley (This Is Us) no elenco.

Mostramos abaixo o detalhe de De Volta ao Baile que deixou fãs distraídos; confira e veja se você reparou.

Perda de peso de Rebel Wilson chama a atenção em De Volta ao Baile

O detalhe de De Volta ao Baile que deixou muitos fãs distraídos envolve a perda de peso de Rebel Wilson, a intérprete da protagonista Stephanie.

Antes de atuar no filme da Netflix, a atriz passou por uma intensa jornada fitness e por uma importante reavaliação de seus hábitos alimentares.

Com isso, ela conseguiu perder mais de 30 quilos em cerca de 2 anos – o que trouxe uma enorme mudança em seu visual.

Anteriormente, Rebel Wilson era famosa por interpretar a “Amy Gorda” na franquia musical A Escolha Perfeita.

Em De Volta ao Baile, Rebel Wilson aparece bem mais magra. Nas redes sociais, fãs teceram comentários sobre a transformação.

“A transformação de Rebel Wilson é incrível! Ela já era bonita antes, e continua linda agora”, comentou um fã nas redes sociais.

A opinião é ecoada por outros comentários em plataformas como Twitter e Facebook.

“A jornada fitness de Rebel Wilson é realmente admirável. Ela mudou muito!”, opinou outro internauta.

Em uma entrevista recente, a atriz revelou seu segredo: caminhar por 60 minutos todos os dias.

“O médico me disse: Rebel, a melhor maneira para perder gordura indesejada é caminhar”, explicou a atriz.

Em seu Instagram, Rebel Wilson garantiu não ter utilizado qualquer tipo de medicamento para a perda de peso.

“Não vou promover qualquer tipo de dieta milagrosa! Não quero que as pessoas sejam enganadas”, comentou Wilson.

Embora tenha conquistado o público da Netflix, De Volta ao Baile foi detonado pela crítica especializada. O filme garantiu apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes.

De Volta ao Baile, com Rebel Wilson, já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli