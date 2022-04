Fãs de Batman estão surtando com notícia sobre sequência

A continuação de Batman foi anunciada durante o CinemaCon 2022 e os fãs estão surtando com a notícia do novo filme com Robert Pattinson e o diretor Matt Reeves.

“Assistir Batman hoje em celebração porque é muita serotonina para mim”, comemorou um fã.

‎”Minha esperança pessoal para ‎as continuações de Batman‎ é que o Coringa nunca se torne o vilão principal. Deixe-o continuar sendo o prisioneiro invisível de Arkham, que Bruce ocasionalmente vê de forma análoga a Clarice Starling/ Hannibal Lecter. Talvez dizer entre os filmes que ele escapou e foi trazido de volta algumas vezes”, sugeriu um fã.‎

“Não ligue para mim, estou comemorando que vamos ganhar uma continuação”, celebrou um fã.

“‎Alguém imaginou Giancarlo Esposito como Sr. Frio e p*ta m*rda eu quero isso. Eu realmente quero uma boa versão cinematográfica do vilão, possivelmente a maior contribuição para o cânone de Batman que Batman: A Série Animada nos deu, seguido pela Arlequina”, tuitou mais um fã.

Veja as publicações originais, abaixo.

Continuação em desenvolvimento

Matt Reeves indicou que Batman 2 mostrará a evolução do personagem tanto como Batman quanto como Bruce Wayne.

Em Batman, os fãs acompanharam uma versão inexperiente e reclusa, que ainda estava tentando encontrar o seu lugar em Gotham.

Vilões especulados para Batman 2 são Senhor Frio e Silêncio, sem mencionar a Corte das Corujas, mas nenhum desses está confirmado.

Acredita-se que a sequência também possa introduzir o Robin, com Batman exercendo o papel de mentor para um jovem Dick Grayson, que nos quadrinhos é adotado por Bruce Wayne após perder os seus pais.

Ainda não se sabe quando Batman 2 chegará aos cinemas.

Enquanto isto, Batman está disponível na HBO Max.