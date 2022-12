Fãs de Glass Onion estão enlouquecendo com detalhe em astro da Marvel

Glass Onion: Um Mistério Knives Out é um grande sucesso na Netflix cheio de detalhes, com os fãs enlouquecendo em um detalhe curioso de astro da Marvel.

Dave Bautista, que interpreta Drax no MCU, foi elogiado por seu papel no novo filme de Rian Johnson, diretor de Entre Facas e Segredos.

Os comentários envolvendo o intérprete de Duke no filme, justamente são por causa de sua cabeça enrugada no novo longa-metragem do streaming (via ComicBook).

O público achou isso muito estranho, e começou a perceber que Bautista não é realmente careca como eles pensavam.

Veja as reações, abaixo.

A cabeça enrugada de Dave Bautista chama a atenção

“Coisas fascinantes estão acontecendo no topo da cabeça do Bautista”, disse um fã.

“Acabei de assistir Glass Onion com minha mãe, cuja principal conclusão é a cabeça de Dave Bautista”, comentou outra fã.

“Quero ir a um IMAX, colocar óculos 3D e assistir a uma hora de fotos macro panorâmicas lentas do topo da cabeça de Dave Bautista. Realmente entre lá, cada uma daquelas estranhas rugas do crânio emergindo como um vale extenso em um documentário de Attenborough enquanto a câmera atinge seus cumes”, disse outro fã.

“Acabei de perceber assistindo Glass Onion que Dave Bautista não é realmente careca, ele apenas raspa a cabeça. Acho que vou aceitar a representação, mas é um pouco triste. ainda temos Jason Statham”, escreveu um fã.

“Por que o topo da cabeça de Dave Bautista é tão enrugado?”, disse mais uma fã.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

