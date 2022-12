Fãs de Glass Onion já decidiram qual é a melhor personagem

O filme Glass Onion: Um Mistério Knives Out é um dos grande sucessos da Netflix, ocupando a primeira posição no top 10 do streaming no Brasil. E claro, os fãs já escolheram qual é a melhor personagem do longa.

Sequência de Entre Facas e Segredos e dirigida por Rian Johnson, Glass Onion segue Benoit Blanc em uma ilha para desvendar um novo mistério.

O público é o que parece mandar, e escolheu a favorita dentre todas as personagens, sendo esta Birdie Jay, interpretada por Kate Hudson (via ScreenRant).

Birdie tem energia e entusiasmo que contagia os personagens e também os espectadores, e também um estilo bem exagerado.

Veja algumas reações, abaixo.

Birdie Jay conquistou o público

O longa foi lançado em alguns cinemas nos Estados Unidos antes de chegar no catálogo da Netflix, e alguns fãs puderam ver Birdie em ação.

“Já se passaram algumas semanas e ainda estou pensando em Birdie Jay”, disse um fã.

“Sim a mesma Birdie”, comentou uma fã.

“Uma conversa entre essas duas destruiria o espaço-tempo”, escreveu um fã.

“Birdie foi tão engraçada, Miles é um idiota, a performance de Janelle Monáe foi incrível e eu preciso muito de Madelyn Cline”, disse uma fã.

“Birdie usando aquela máscara de malha me amordaçou”, revelou outra fã.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

