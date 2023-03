Fãs de Harry Potter amam uma cena que nem está nos livros

Harry Potter permanece uma das sagas mais queridas de todos os tempos. Todo ano fãs revisitam os livros e os filmes, seja para relembrar a história, seja para descobrir coisas novas. Depois de todos esses anos, um detalhe de O Enigma do Príncipe permanece amado pelos espectadores.

Muitas vezes há um consenso entre os fãs sobre qual das cenas eles gostam mais, bem como aquelas que eles odeiam, causando muito debate.

Quanto ao sexto filme da saga do bruxo, o momento em que Harry (Daniel Radcliffe) e Rony (Rupert Grint) entram em uma pequena luta física por causa de um livro de Poções em Harry Potter e o Enigma do Príncipe é certamente uma cena lembrada com carinho.

A cena ocorre durante a primeira metade do filme, quando Harry e Rony chegam bem atrasados para a aula inicial de Poções do Professor Slughorn (Jim Broadbent).

Depois que os meninos revelam que ainda não receberam um livro didático, o professor os direciona para o armário para buscarem um.

Quando os alunos da Grifinória chegam a esse armário, eles encontram exatamente dois livros didáticos restantes. No entanto, um é novinho em folha e o outro parece ter sido espancado pelo Salgueiro Lutador.

Depois de um rápido olhar um para o outro, eles começam a se estapear, competindo pelo novo livro. Rony triunfa, deixando Harry com o que acaba sendo o velho livro de Snape.

Apesar do momento durar apenas alguns segundos, é um que muitos fãs têm como um de seus favoritos.

A cena nem estava no livro original

Um dos fatos mais interessantes sobre os fãs amarem o momento entre Harry e Rony brigando por causa de um livro de Poções é que a curta interação não pode ser encontrada nos romances originais.

A sequência foi realmente adicionada ao filme, como apontou um fã no Reddit: “Esta é uma daquelas pequenas cenas que eu realmente esqueci que nem estava no livro até ouvir todos os audiolivros recentemente”.

No YouTube, @ohkaygoplay gostaram não apenas da parte física, mas também do momento seguinte com: “Rony e Harry brigando pelo livro mais novo, Rony vencendo e Harry batendo o livro em sua mão por despeito, enquanto Rony ainda sorri”.

Outros apontaram que Rony ganhou a disputa por já ter experiência nesse tipo de coisa em razão da convivência com seus irmãos mais velhos.

