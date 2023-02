Fãs de Harry Potter percebem falha grave em Animais Fantásticos 3

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore chegou aos cinemas em 2022, e quase um ano após o lançamento original, continua dando o que falar nas redes sociais. Recentemente, os fãs da franquia Harry Potter perceberam um erro grave no longa. Essa grande falha envolve o protagonista titular e o vilão Grindelwald.

“Com o poder de Gellert Grindelwald crescendo rapidamente, Albus Dumbledore encarrega a Newt Scamander e seus amigos uma missão que leva a um confronto com o exército do bruxo. Dumbledore também deve decidir quanto tempo ele ficará à margem da guerra que se aproxima”, diz a sinopse oficial de Animais Fantásticos 3.

No longa, Dumbledore (em uma versão bem mais jovem do que a de Harry Potter) é interpretado por Jude Law. O vilão Grindelwald, por sua vez, é vivido por Mads Mikkelsen.

Mostramos abaixo o erro grave que os fãs de Harry Potter perceberam em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore; confira! (via Looper)

Animais Fantásticos erra na relação de Dumbledore e Grindelwald

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é o maior fracasso crítico da franquia Harry Potter.

Com um vergonhoso 46% de aprovação no Rotten Tomatoes, o filme foi criticado por seu ritmo lento, roteiro mal escrito e por falhar em encerrar os arcos anteriores da franquia.

Para os fãs, por outro lado, o grande erro de Animais Fantásticos 3 é a maneira como o filme caracteriza os dois personagens mais importantes: Albus Dumbledore e Gellert Grindelwald.

Fãs do Universo Bruxo sabem que Grindelwald e Dumbledore compartilham uma história complexa.

Os personagens se apaixonam na juventude, mas se afastam quando as ambições de Grindelwald passam a envolver a dominação completa do mundo trouxa.

A versão literária de Harry Potter e as Relíquias da Morte deixa bem claro que Grindelwald e Dumbledore viram inimigos após o duelo que resultou na morte de Ariana, a irmã de Dumbledore. Essa trama, no entanto, não aparece nos filmes.

No Reddit, muitos fãs dizem que a relutância da franquia em abordar, de maneira mais aprofundada, o relacionamento dos personagens, pode explicar o fracasso de Animais Fantásticos 3.

“Vocês sabem o que é realmente estúpido? Eles (a Warner) criaram uma franquia separada onde Dumbledore e Grindelwald são os personagens principais, e mesmo assim, ainda ignoram a história deles!”, comentou um fã na rede social.

A postagem está cheia de comentários e opiniões de espectadores que concordam com essa perspectiva.

“É por isso que está dando tudo errado. Os filmes fazem zero esforço para estabelecer a história desses personagens. Então, as pessoas que só conhecem os longas, simplesmente não se importam com o que acontece entre eles”, explicou outro fã.

Na thread, outros fãs dizem também que a franquia Animais Fantásticos deveria focar apenas nas aventuras de Newt Scamander, e que a trama de Dumbledore e Grindelwald apenas prejudica os filmes.

Você pode conferir todos os filmes do Universo Bruxo no HBO Max.

