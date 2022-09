Fãs de Homem-Aranha estão divididos com nova versão de Sem Volta para Casa

Versão estendida de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, nomeada de versão More Fun Stuff prometia mais 11 minutos de diversão, mas acabou dividindo a opinião do público.

O anúncio de uma versão estendida do longa que junta as 3 encarnações cinematográficas do teioso animou os fãs e vendeu muitos ingressos para ver o que John Watts havia cortado da versão inicial para os cinemas.

Continua depois da publicidade

Mas, enquanto a reação dos críticos para a primeira versão do filme foi extremamente positiva, o público da versão estendida parece estar dividido. Os fãs tomaram o Twitter e compartilharam suas opiniões sobre os novos momentos do herói da Marvel.

As reações vão desde puro êxtase com os diálogos mais longos e uma nova cena pós crédito, até o alívio de que certas cenas foram cortadas ou retiradas completamente do longa.

Veja algumas reações:

#image_title

#image_title

#image_title

#image_title

#image_title

#image_title

Reações da internet

“Acabei de assistir todas as cenas deletadas de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa da nova versão estendida, e, literalmente todas elas deviam ter ficado no filme. Que pena! Estou feliz que não gastei dinheiro na versão More Fun Stuff de Sem Volta para Casa, que devia ser chamada de Mais Coisas Medianas.” disse um fã no Twitter.

Outro fã declarou: “A versão More Fun Stuff de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa se você AMA Sem Volta para Casa. Mas não cometa o erro de pensar que isso é realmente uma versão estendida. Tem algumas piadas extras e momentos divertidos. Alguns esclarecimentos e uma nova cena pós crédito, mas é o mesmo ótimo filme.”

Em um tuite outra outra internauta opinou: “A versão extendida de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa tem um ritmo tão melhor, aqueles momentos e diálogos extras adicionam muito, fazendo o filme mais compreensível. Nós passamos muito mais tempo vendo Peter sofrendo no ensino médio. Feliz de ter visto na tela grande. Aquela cena pós crédito”

Um usuário comentou: “A versão More Fun Stuff não é divertida, é deprimente! Faz você se sentir mal por Peter Parker ainda mais. Devia ter sido chamada de Versão Mais Deprimente. De verdade, a versão estendida melhorou o ritmo e se aprofunda mais no arco de Peter.”

“A versão estendida de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa foi sólida. Teve uma cena adicional no primeiro ato que devia ter sido diminuída ou permanecido cortada, já que mata o momento, mas o resto foi ótimo. Os pequenos momentos extras com Andrew e Tobey foram bem-vindos.” explicou outro fã no Twitter.

“Eu assisti a versão estendida de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa. Algumas das coisas novas com certeza poderiam ter ficado na sala de edição por motivos de ritmo, mas tem outras coisas bem-vindas. Isso foi só para chegar à US$2 bilhões né? Está quase nesse número” julgou outro fã.

Sobre o autor Redação