Fãs de Luther acham que filme da Netflix coloca Idris Elba como novo 007

Luther: O Cair da Noite funciona como uma sequência direta à 5ª temporada de Luther, mas os fãs também acham que essa é a porta de entrara para Idris Elba ser o novo 007.

“Assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Luther foge da prisão em busca de um serial killer”, diz a sinopse oficial de Luther: O Cair da Noite, na Netflix.

Junto com Idris Elba (Esquadrão Suicida) no papel principal, o elenco de Luther: O Cair da Noite conta com Cynthia Erivo (Harriet), Andy Serkis (O Senhor dos Anéis), Dermot Crowley (O Milagre) e Hattie Morahan (A Bússola de Ouro) no elenco.

Mostramos abaixo por que os fãs de Luther: O Cair da Noite na Netflix acham que Idris Elba foi indicado como próximo James Bond; confira!

Luther: O Cair da Noite indica Idris Elba como 007?

No final do filme, o detetive John Luther consegue pôr fim às terríveis ambições do serial killer interpretado por Andy Serkis. A partir daí, ele é recrutado por um homem misterioso para, provavelmente, trabalhar no serviço secreto.

Quando Schenk devolve a Luther seu casaco icônico consertado, vemos vários carros pretos aparecerem e Schenk diz que ele não acha que está sendo enviado para a prisão mais. A dupla vai para fora, onde são recebidos por Tim Cranfield (Guy Williams), que parabeniza Luther por derrotar Robey. Ele então diz que “o chefe” gostaria de uma “palavra”.

Os espectadores de Luther: O Cair da Noite têm teorizado sobre quem o chefe poderia ser, e muitos estão sugerindo que esta é uma dica de que Idris Elba foi escalado como o próximo James Bond.

Uma pessoa tuitou (via Digital Spy): “Ok, sem spoilers, mas me ouça… o final de Luther dá uma dica de que Idris Elba é o novo James Bond?”.

Outro compartilhou uma teoria semelhante dizendo: “Sem spoilers aqui, mas esse final significou o que eu acho que aconteceu?!?!”.

E outro disse: “Esse fim Luther é certamente uma porta de entrada para ele ser o novo 007?”.

Você já pode assistir Luther: O Cair da Noite na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.