Já disponível no catálogo da Netflix, Matilda: O Musical está fazendo o maior sucesso na plataforma. A adaptação musical do livro de Roald Dahl é bem diferente do filme de 1990, que trouxe Mara Wilson como a protagonista titular. O novo longa, no entanto, deixou alguns assinantes da Netflix completamente furiosos.

“Uma garotinha de mente afiada e imaginação fértil toma uma atitude para mudar sua história de uma vez por todas, e o resultado é fantástico. Essa é Matilda!”, afirma a sinopse oficial de Matilda: O Musical.

Com a atriz mirim Alisha Weir no papel principal, Matilda: O Musical conta também com Emma Thompson (Cruella) e Lashanna Lynch (Capitã Marvel) no elenco.

Revelamos abaixo por que alguns fãs de Matilda: O Musical estão furiosos com a Netflix; confira!

Audiência da Netflix detona o lançamento de Matilda: O Musical

Matilda: O Musical estreou na Netflix em 25 de dezembro. Em pleno dia de Natal, o filme garantiu o maior sucesso na Netflix.

Até o momento, Matilda: O Musical assume a posição Número 2 no Top 10 do streaming, à frente de hits como Hereditário e Os 4 Malfeitores.

Infelizmente, os assinantes britânicos da Netflix ainda não podem conferir o longa! Afinal de contas, o filme foi lançado nos cinemas do Reino Unido pela Sony TriStar Pictures, e por isso, só vai estrear na plataforma em meados de 2023.

“Esperei o dia inteiro para assistir Matilda: O Musical só para perceber que o filme só chegará à Netflix britânica no verão de 2023”, comentou um fã no Twitter.

O fato da Netflix não lançar Matilda: O Musical no catálogo britânico da Netflix é uma faca de dois gumes.

Afinal, os fãs americanos (e de outros países) também reclamam do fato do longa não ser exibido nos cinemas. No final das contas, é impossível agradar a todos.

“O fato dos espectadores britânicos da Netflix não poderem assistir Matilda: O Musical até o próximo verão, e os americanos terem visto o filme hoje, é literalmente uma piada. O filme é britânico, pelo amor de Deus!”, comentou outro espectador no Twitter.

Como a Netflix lançou propagandas de Matilda: O Musical em emissoras de TV do Reino Unido, muitos assinantes ingleses acreditaram que o filme estrearia na plataforma em 25 de dezembro.

“Eles fazem propaganda de Matilda: O Musical na TV, e só depois revelam que o filme estreia só no próximo verão. Então, qual é o sentido dos anúncios?”, questionou outro fã na rede social.

Matilda: O Musical já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.