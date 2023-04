Fãs de Resgate acham que o filme merece ser lançado nos cinemas

Após o enorme sucesso do thriller de ação Resgate – lançado em 2020 e protagonizado por Chris Hemsworth – a Netflix se prepara para a estreia da aguardada continuação. Na última semana, a plataforma divulgou o primeiro trailer de Resgate 2, e de acordo com muitos fãs, a sequência merece ser lançada nos cinemas.

“Chris Hemsworth está de volta como Tyler Rake, um agente altamente treinado que embarca em uma missão perigosa: resgatar a família de um criminoso implacável”, diz a sinopse oficial de Resgate 2 na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de Chris Hemsworth (Thor), o elenco de Resgate 2 conta também com Golshifteh Farahani (Body of Lies), Adam Bessa (Mosul), Olga Kurylenko (Viúva Negra) e Tinatin Dalakishvili (Abigail).

Mostramos abaixo porque os fãs de Resgate pedem que o filme seja lançado nos cinemas; confira! (via Looper)

Para os fãs de Resgate, continuação tem que passar nos cinemas

No mesmo estilo de seu predecessor, Resgate 2 traz mais uma aventura do mercenário Tyler Rake – que diferentemente do que muitos fãs imaginavam, não morre no primeiro filme.

Recentemente, a Netflix lançou o primeiro trailer de Resgate 2. A prévia mostra o personagem de Chris Hemsworth em uma violenta missão para resgatar a família aprisionada de um violento mafioso da Geórgia.

Nos comentários do trailer, os fãs de Resgate atingem um consenso: antes de estrear na Netflix, o filme deveria passar nas telonas.

“Esse filme merece um lançamento nos cinemas”, diz um fã do longa na prévia de Resgate 2.

Se Resgate 2 for tão empolgante quanto seu trailer, a Netflix pode iniciar, mesmo sem querer, uma franquia a lá John Wick – só que com Chris Hemsworth no lugar de Keanu Reeves.

“O filme merece bem mais do que somente a Netflix! Precisa ser lançado também nos cinemas, nas telas do mundo inteiro”, comentou outro espectador no trailer da continuação.

A possibilidade da Netflix lançar Resgate 2 nos cinemas, embora improvável, não é exatamente impossível.

Afinal de contas, a plataforma tem o costume de lançar nos cinemas filmes que podem causar grande “impacto cultural”.

Em 2021, por exemplo, algumas produções da Netflix contaram com exibições limitadas nos cinemas, somente nos Estados Unidos.

Essas produções incluem, por exemplo, Army of the Dead: Invasão em Las Vegas, Malcom & Marie, Kate, O Ataque dos Cães, Vingança & Castigo, A Mão de Deus, Não Olhe Para Cima e A Filha Perdida.

Por outro lado, a plataforma não manifestou qualquer intenção de lançar Resgate 2 nos cinemas, seja nos Estados Unidos ou no mercado internacional.

Resgate 2 estreia na Netflix em 16 de junho de 2023. Veja abaixo o trailer!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.