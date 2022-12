Fãs de Superman estão furiosos com a DC

A reportagem do THR sobre o futuro da DC deixou muita gente irritada e inconformada, especialmente os fãs do Superman. Afinal, a matéria colocou em xeque o futuro do Superman e da Mulher-Maravilha, além de outros heróis, nos cinemas. Nas redes, muitos estão simplesmente furiosos.

Essencialmente, o que o THR apontou, citando fontes no estúdio – leia-se DC Studios e Warner Bros – é que O Homem de Aço 2 (com Henry Cavill como Superman) não acontecerá, tampouco Mulher-Maravilha 3.

Além disso, foi informado que Jason Momoa deixaria o papel de Aquaman após o segundo filme do herói e que ele está sendo cotado para viver Lobo, anti-herói da DC.

Por fim, a reportagem também jogou dúvida sobre o futuro de Adão Negro 2, dizendo que o filme dificilmente seguiria adiante após o fracasso comercial do primeiro.

James Gunn, que está delineando o futuro da DC nos cinemas, junto de Peter Safran, não demorou para comentar no Twitter.

Veja abaixo as reações dos fãs sobre o futuro do Superman de Henry Cavill.

Fãs de Superman estão reclamando nas redes

“JAMES! JAMES, O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO??? HENRY ESTÁ DE VOLTA COMO SUPERMAN E VOCÊ TEVE UM ENCONTRO COM ELE E JÁ TEM O HOMEM DE AÇO 2 EM DESENVOLVIMENTO! JAMES!”, gritou um fã.

“Como deve ser triste para Henry Cavill. O antigo regime da Warner Bros. não era fã de seu Superman. The Rock lutou com unhas e dentes para que ele fizesse uma participação especial em Adão Negro, Cavill então anunciou O Homem de Aço 2 e depois saiu de The Witcher, tudo para que seu futuro estivesse no ar mais uma vez”, apontou outra fã.

“Eu não me importo muito com Mulher-Maravilha 3 ou Aquaman 3. Mas cancelar Man of Steel 2? Agora vocês estão começando a me irritar”, espumou outro fã.

“Então a DC Comics vai continuar lançando o filme do Flash depois de todo aquele drama, má publicidade e besteira geral…. mas vão cancelar Homem de Aço 2 e um terceiro filme da Mulher-Maravilha? Não posso dizer que estou realmente surpreso, isso parece adequado para eles”, reclamou um fã.

