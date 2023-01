Fãs de Teen Wolf estão revoltados com o filme da série; veja o motivo

Alerta de spoilers

Teen Wolf: O Filme já estreou e vem dando o que falar, com muitos críticos divididos. No entanto, os fãs não parecem assim, e estão revoltados com o filme baseado na série.

A série foi muito bem recebida pelo público na época, e reuniu astros como Tyler Hoechlin, Dylan O’Brien e Crystal Reed.

No entanto, a decisão do diretor e dos roteiristas afetou o futuro de um personagem muito amado, e que se tornou um dos principais da saga (via We Got This Covered).

Derek Hale, personagem de Tyler Hoechlin, acaba sendo morto. Ele se sacrificou para ajudar Jordan Parrish a derrotar o espírito maligno.

Os fãs ficaram revoltados com a decisão, e as reações acabam detonando o filme pela forma de como tratou Derek na história.

Veja as reações, abaixo.

A morte impactou os fãs

“Esse homem escapou da morte quantas vezes? E então eles simplesmente vão e o matam. Estou chateada”, disse uma fã.

“Quanto mais penso em como o Teen Wolf: O Filme tratou Derek Hale, com mais raiva eu fico”, comentou outro fã.

“Eu gosto de Allison e Scott juntos, mas matar Derek para que Scott e Allison pudessem ter uma família pronta foi nojento”, disse outra fã.

“Foi muito desleixado, no entanto. Eu simplesmente não vejo Derek fazendo isso quando ele tem um filho. você está me dizendo que Derek deixou seu filho órfão assim? Cmo se não fosse nada? Eu não compro. Havia maneiras melhores de fazer sua morte ou apenas escrevê-lo sem matá-lo”, comentou outra fã.

Teen Wolf: O Filme está disponível no Paramount+.

