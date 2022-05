Fãs de The Flash detonam novo uniforme de Ezra Miller: “Terrível”

O filme de The Flash, com Ezra Miller, enfrenta mais problemas. Depois do próprio ator principal se envolver em inúmeras situações polêmicas, como brigas e agressões gratuitas, agora são os fãs que encrencam com o longa-metragem da DC.

Uma imagem vazada do novo uniforme do herói da DC não está agradando os fãs, que estão detonando o traje com todas as forças.

“Esses dois são uma m*rda”, disse um fã sobre os uniformes da série com Grant Gustin e do filme com Ezra Miller. “Estou convencido que é quase impossível fazer o traje do Flash ficar bom em live-action, sempre parece brega para caramba. Acho que é preciso cobrir os olhos e/ou boca”.

“O orçamento acabou, ou os designers são terríveis? O que diabos é isso?”, reclamou outro fã.

“Sinto muito, fãs de The Flash. Não dá para ganhar com essas adaptações em live-action. Entre o lixo da CW e a performance terrível de Ezra Miller (que genuinamente precisa ser demitido), até essa monstruosidade de figurino. Possivelmente a coisa mais feia que já vi em filme de quadrinhos”.

“Eu amo as cores dos novos uniformes da Mulher-Maravilha e do Aquaman. Só queria que o símbolo da Mulher-Maravilha fosse mais visível. E o traje do The Flash é… musculoso demais? Não sei, não parece bom. Preferiria algo similar ao traje de Grant Gustin”, disse outro fã.

The Flash chega aos cinemas em 22 de junho de 2023. Veja os tuites, abaixo.

