Fãs de The Flash pedem para Warner cancelar filme com Ezra Miller

Em 2022, Ezra Miller vive um dos anos mais conturbados de sua carreira. Nos últimos meses, o astro de The Flash se envolveu em inúmeras polêmicas legais. A recente acusação de roubo foi a gota d’água para muitos fãs da DC. Nas redes sociais, os admiradores do herói já pedem para a Warner cancelar o vindouro filme do Flash.

Recentemente, a Warner decidiu cancelar o filme da Batgirl. Mesmo em processo de pós-produção, o aguardado longa, infelizmente, nunca verá a luz do dia.

Com o cancelamento de Batgirl e a permanência de The Flash no catálogo de lançamentos da Warner, muitos fãs apontaram a hipocrisia da companhia. Afinal de contas: por que o estúdio insiste em manter a estreia do filme de Ezra Miller?

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a campanha dos fãs de The Flash para o cancelamento do filme da DC; confira.

Ações de Ezra Miller podem levar ao cancelamento de The Flash

Em agosto de 2022, Ezra Miller se envolveu em mais um problema legal. O astro de The Flash foi acusado de roubar várias garrafas de bebidas de uma casa no estado americano de Vermont (onde o ator tem uma fazenda).

A acusação foi feita em maio de 2022, mas a polícia estadual só localizou o ator em agosto. Nos próximos meses, Miller terá que comparecer ao tribunal para explicar seu comportamento.

Mesmo com as inúmeras polêmicas de Ezra Miller, The Flash ainda figura no cronograma de lançamentos da Warner.

Por isso, o público quer saber: o que Miller terá que fazer para provocar o cancelamento de The Flash?

“Com todas essas alegações, por que a Warner ainda não cancelou o filme do Flash?”, questionou uma espectadora nas redes sociais.

Ezra Miller parece estar testando os limites da Warner. Afinal, a companhia prometeu “reavaliar” vários projetos da DC (o que resultou no cancelamento de Batgirl).

“O filme do Flash deve ser uma obra prima! Mesmo com tudo que está acontecendo, a Warner ainda está tipo ‘vocês precisam ver isso’”, brincou outro internauta.

Vale lembrar que Ezra Miller já apareceu como Flash em outros filmes da DC, particularmente em Liga da Justiça.

Em um painel com acionistas, David Zaslav – o polêmico novo CEO da Warner – elogiou The Flash. O filme custou cerca de 100 milhões de dólares para ser produzido.

“Temos ótimos filmes da DC vindo aí! Adão Negro, Shazam e The Flash. Estamos animados para todos eles. Eu já os assisti. Achamos todos maravilhosos”, comentou o executivo, sem fazer referência às polêmicas de Ezra Miller.

A diferença no tratamento de Batgirl e The Flash também mostra que as novas concepções da diretoria da Warner não fazem sentido.

“Batgirl, um filme protagonizado por uma atriz afro-latina, é cancelado porque a Warner Bros quer ‘proteger a marca’. Mas The Flash continua a todo vapor, mesmo com múltiplas acusações contra Ezra Miller. Qual é o sentido disso?”, questionou outro fã.

Até o momento, The Flash tem previsão de estreia para 23 de junho de 2023. Você pode conferir os filmes da DC na plataforma HBO Max.

