Fãs estão com medo de assistirem ao novo Jurassic World; veja o motivo

Jurassic World: Domínio chega aos cinemas neste mês, colocando fim não só à trilogia Jurassic World, mas à história de Jurassic Park que já está em andamento desde os anos 90.

O novo filme mostrará os dinossauros coexistindo com os humanos desde o grande evento do filme passado, Jurassic World: Reino Ameaçado (2018), mas os fãs estão com medo de assistirem ao novo longa.

Continua depois da publicidade

O motivo é que este capítulo da franquia, para honrar suas raízes, trará de volta alguns personagens clássicos do filme de Steven Spielberg, que estão agora mais velhos, menos ágeis e mais propícios a morrerem na nova aventura.

Em um fórum do Reddit, fãs comentam:

“Estou tão ansioso e nervoso que eles irão matar o trio [de Jurassic Park] como fizeram em Independence Day: O Ressurgimento”, diz Loonyluna26.

Potential_Ad5058 concorda: “Quero ver um filme de aventura de dinossauros com os personagens originais e novo elenco, não um massacre tipo Game of Thrones”.

Para descobrir quem morre e quem sobrevive, assista ao filme Jurassic World: Domínio nos cinemas, a partir de 10 de junho.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.